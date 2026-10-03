Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026

Các vận động viên thi nội dung triển khai đội hình xe chữa cháy 2 lăng B phun tiêu điểm.

Tham gia hội thi có 4 đội thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, gồm: Đội công tác chữa cháy và CNCH, các Đội chữa cháy và CNCH khu vực I, II, III. 48 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ được đơn vị lựa chọn tham gia tranh tài ở 2 nội dung: Nội dung chạy tiếp sức 4 x 100 m cứu người và chữa cháy, các đội lần lượt thực hiện các nhiệm vụ vượt rào, vượt tường cao 2 m, phá khóa, mở cửa, mang can nước vượt chướng ngại vật, vượt thang ngang, cõng người bị nạn đến vị trí quy định, sử dụng bình chữa cháy dập tắt lửa trong khay xăng.

Nội dung triển khai đội hình xe chữa cháy 2 lăng B phun tiêu điểm, các thành viên phối hợp thực hiện thao tác lấy phương tiện, rải vòi, nối vòi, lắp lăng, triển khai đường cấp nước và phun đầy 2 hộp tiêu điểm.

Các nội dung gắn với yêu cầu thực tiễn, kết hợp kiểm tra thể lực, kỹ năng sử dụng phương tiện và khả năng xử lý tình huống, yêu cầu sự chính xác, phối hợp đồng bộ giữa người chỉ huy và các thành viên trong đội hình.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trao giải cho các đội đạt thành tích cao tại hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba cho 2 nội dung thi; trao giải nhất toàn đoàn cho Đội công tác chữa cháy và CNCH, giải nhì cho Đội chữa cháy và CNCH khu vực II, giải ba cho Đội chữa cháy và CNCH khu vực III.

Hội thi lần đầu được tổ chức nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện nghiệp vụ, khả năng tổ chức chữa cháy, CNCH của các đội; thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện thể lực, kỹ thuật, chiến thuật trong cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao năng lực thường trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố.