Hội thi 'Thanh âm nghề giáo' tỉnh Cà Mau lần thứ I

Ngày 1.11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết, ngành giáo dục phối hợp với Sở VHTTDL tổ chức Hội thi Tiếng hát nhà giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Thanh âm nghề giáo”.

Giáo viên Trường TH & THCS Lê Hoàng Thá, xã Biển Bạch tích cực tập luyện để mang lời ca, tiếng hát đến Hội thi

Hội thi diễn ra từ ngày 2.11 đến ngày 6.11,đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2026). Đồng thời, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong trường học; chăm lo đời sống tinh thần, phát huy năng khiếu nghệ thuật và tăng cường giao lưu, đoàn kết trong đội ngũ nhà giáo.

Hội thi thu hút 86 đoàn, với 1.590 thành viên tham gia, được chia thành 2 bảng, mỗi bảng có 43 đoàn, tổ chức tại phường An Xuyên và phường Bạc Liêu. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 2.11.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau Lê Hoàng Dự cho hay, các chương trình dự thi được xây dựng phong phú, kết hợp giữa tân nhạc, cổ nhạc, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và ca múa.

Giáo viên Trường THPT Thới Bình (Cà Mau) tích cực tập luyện, chuẩn bị cho Hội thi

Nội dung tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; truyền thống tôn sư trọng đạo, tình yêu nghề, tình thầy trò và những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Điểm nhấn của hội thi là sự kết hợp giữa nghệ thuật hiện đại với các loại hình nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là đờn ca tài tử Nam Bộ. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa địa phương; đồng thời khơi dậy tình yêu nghệ thuật, quê hương, đất nước trong đội ngũ nhà giáo và học sinh.

Thông qua Hội thi, Cà Mau khuyến khích duy trì các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, tổ chức hoạt động trải nghiệm, đưa dân ca, đờn ca tài tử và các loại hình nghệ thuật truyền thống vào hoạt động giáo dục.

Các nữ giáo viên Trường THPT Thới Bình (Cà Mau) tích cực tập luyện, tự tin tham gia Hội thi

Tăng cường phối hợp với cơ quan văn hóa, nghệ nhân, nghệ sĩ, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận, tham gia và sáng tạo nghệ thuật, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Theo ông Lê Hoàng Dự, Hội thi “Thanh âm nghề giáo” không chỉ là sân chơi nghệ thuật của đội ngũ nhà giáo mà còn là dịp lan tỏa thông điệp về mỗi thầy giáo, cô giáo vừa truyền thụ tri thức, vừa góp phần bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách, năng lực thẩm mỹ và tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.

Lễ bế mạc, tổng kết, công diễn và trao giải chung cho hai bảng dự kiến diễn ra lúc 18 giờ 30 phút ngày 6.11 tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu. Chương trình sẽ công diễn 8 tiết mục tiêu biểu, tổng kết hội thi và trao giải cho các tiết mục, đoàn đạt thành tích.