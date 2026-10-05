Hội thi tay nghề trở thành 'sàn trình diễn năng lực nghề nghiệp'

Với chủ đề “Tinh hoa nghệ thuật làm bánh”, Hội thi tay nghề thanh niên năm 2026 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TPHCM phối hợp với Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM và các đơn vị tổ chức đã thu hút hơn 500 thí sinh. Trong số đó có nhiều sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TPHCM. Tại đây, các em đã có dịp thể hiện sự khéo léo, sáng tạo và kỹ năng nghề qua những sản phẩm được đầu tư công phu.

Sinh viên tham gia vòng sơ khảo Hội thi tay nghề thanh niên “Tinh hoa nghệ thuật làm bánh” năm 2026 bằng điện thoại

Tham gia hội thi, Bùi Minh Hiếu, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề TPHCM, cho biết em và các bạn đã trải qua quá trình học tập, rèn luyện và chuẩn bị nghiêm túc.

“Mỗi kỹ thuật, mỗi thao tác và mỗi sản phẩm đều là kết quả của sự cố gắng, kiên trì và niềm đam mê với nghề. Em hiểu rằng làm bánh không chỉ là tạo ra một sản phẩm đẹp mà còn là sự kết hợp của kiến thức, kỹ năng, sự sáng tạo và tâm huyết của người làm nghề”, Bùi Minh Hiếu chia sẻ.

Theo nam sinh viên, hội thi không chỉ là nơi để các em thể hiện tay nghề mà còn là cơ hội thử sức, giao lưu, học hỏi và hoàn thiện bản thân.

Từ góc nhìn đào tạo và thị trường lao động, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM, cho hay Hội thi tay nghề thanh niên năm 2026 đã định hướng kết nối đào tạo – rèn luyện tay nghề – doanh nghiệp – tuyển dụng – phát triển nghề nghiệp. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là tìm người giỏi nhất mà phải chuyển tay nghề thành năng lực nghề nghiệp và cơ hội việc làm.

Ông Trần Anh Tuấn cho rằng đây là vấn đề quan trọng nhất của một hội thi tay nghề. Một thí sinh làm được chiếc bánh đẹp trong cuộc thi chưa có nghĩa là đã sẵn sàng làm việc trong doanh nghiệp.

Theo ông, muốn chuyển “tay nghề thi” thành “năng lực nghề nghiệp”, trước hết đề thi phải gần với công việc thực tế. Thí sinh không chỉ được đánh giá qua sản phẩm cuối cùng mà còn qua quy trình chuẩn bị nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, định lượng, kiểm soát thời gian, chi phí, xử lý sai sót và khả năng làm việc dưới áp lực.

Một yêu cầu khác là doanh nghiệp cần tham gia sâu hơn vào hội thi, không chỉ ở vai trò tài trợ hoặc chấm thi mà cùng xây dựng tiêu chí kỹ năng, tình huống thực tế, đồng thời mở cơ hội thực tập, học việc và tuyển dụng cho thí sinh.

“Sau hội thi phải có hướng đi tiếp. Thí sinh đạt giải cần được kết nối với doanh nghiệp, vị trí việc làm, chương trình thực tập hoặc nâng bậc kỹ năng. Thí sinh chưa đạt cũng cần được phản hồi để biết mình còn thiếu kỹ năng nào”, ông Trần Anh Tuấn nói.

Bên cạnh kỹ năng chuyên môn, người học nghề cũng cần được rèn luyện năng lực làm việc. Với ngành bánh, đó là tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, khả năng làm việc nhóm, giao tiếp, sáng tạo, kiểm soát chất lượng và thích ứng với công nghệ, xu hướng thị trường.

Từ đó, ông Trần Anh Tuấn, cho rằng muốn nâng vị thế người học nghề trong mắt phụ huynh và xã hội, hội thi tay nghề phải thay đổi cách xã hội nhìn về hội thi này, không nên xem đây đơn thuần là một cuộc thi để trao giải mà phải biến nó thành “sàn trình diễn năng lực nghề nghiệp”. Muốn được vậy, hội thi tay nghề cần chuyển từ “thi khéo tay” sang “thi năng lực nghề nghiệp”. Sản phẩm đẹp chỉ là một phần; quan trọng hơn là thí sinh phải chứng minh được khả năng tạo ra sản phẩm đạt chuẩn, đúng thời gian, kiểm soát chi phí và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

“Ngay tại hội thi, có thể tăng cường các hoạt động kết nối doanh nghiệp như giới thiệu vị trí việc làm, phỏng vấn nhanh, tư vấn nghề nghiệp và kết nối thực tập. Khi người học nghề có cơ hội tiếp cận trực tiếp với nhà tuyển dụng, giá trị của tay nghề sẽ được thể hiện bằng những cơ hội nghề nghiệp cụ thể”, ông Trần Anh Tuấn chia sẻ.

Một hướng khác được ông Trần Anh Tuấn, nhấn mạnh truyền thông hội thi cần kể nhiều hơn những câu chuyện thành công của người thợ. Bên cạnh thông tin về người đoạt giải, truyền thông có thể theo dõi hành trình của những thí sinh từng đạt thành tích trong các hội thi trước: họ tiếp tục học tập, làm việc, nâng bậc kỹ năng, trở thành thợ giỏi, chuyên gia kỹ thuật hay khởi nghiệp như thế nào.

Những câu chuyện ấy có thể góp phần tạo nên hình ảnh người thợ trẻ thời đại mới – không chỉ có đôi bàn tay khéo léo mà còn có kiến thức, công nghệ, ngoại ngữ, tư duy sáng tạo, kỹ năng số và năng lực kinh doanh.

Ở góc độ kết nối việc làm, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TPHCM, cho rằng hội thi tay nghề là môi trường để thí sinh, đặc biệt là học sinh, sinh viên, rèn luyện kỹ năng và thêm vững vàng trước khi bước vào thị trường lao động.

Theo bà Thảo, trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi, doanh nghiệp cần những lao động trẻ có tay nghề, kỹ năng và khả năng thích ứng. Vì vậy, các sân chơi nghề nghiệp không chỉ giúp người học thể hiện đam mê, sự sáng tạo mà còn tạo điều kiện để các em cọ xát, hoàn thiện kỹ năng và chuẩn bị tốt hơn cho con đường nghề nghiệp phía trước.

Từ một chiếc bánh được tạo ra trong hội thi đến một cơ hội việc làm có thể là cả một hành trình. Khi hội thi kết nối được người học với doanh nghiệp, biến kỹ năng thành năng lực và năng lực thành cơ hội nghề nghiệp, giá trị của một cuộc thi tay nghề sẽ không còn nằm ở chiếc huy chương, mà ở những bước tiến thực sự của người trẻ trên con đường lập nghiệp.