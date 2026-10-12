Hội thi Tay nghề làm gốm của người Chăm xã Ninh Phước năm 2026

Ngày 12-10, tại Quảng trường Ninh Phước, UBND xã Ninh Phước tổ chức Hội thi Tay nghề làm gốm của người Chăm năm 2026. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội gốm Chăm Bàu Trúc xã Ninh Phước lần thứ I gắn với Lễ hội Katê năm 2026.

Các đại biểu dự hội thi.

Hội thi thu hút 30 thí sinh là nghệ nhân, thợ làm gốm và người thực hành nghề gốm truyền thống tại làng gốm Bàu Trúc. Các thí sinh tranh tài ở 2 nội dung: Làm gốm nhanh và tạo hình, trang trí hoa văn gốm, theo 3 nhóm tuổi: 25 - 40 tuổi, 41 - 60 tuổi và từ 61 tuổi trở lên.

Hội thi góp phần tôn vinh, quảng bá nghề làm gốm truyền thống, tạo cơ hội để các nghệ nhân, thợ làm gốm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề; khuyến khích thế hệ trẻ tiếp nối nghề truyền thống, phát huy tính sáng tạo trong tạo hình, trang trí hoa văn và đa dạng hóa sản phẩm. Qua đó, góp phần bảo vệ, phát huy giá trị di sản “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.

Thí sinh tập trung chế tác sản phẩm trong phần thi làm gốm nhanh.

Ban tổ chức sẽ trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao ở từng nhóm tuổi tại lễ bế mạc Lễ hội gốm Chăm Bàu Trúc xã Ninh Phước, diễn ra vào tối cùng ngày.