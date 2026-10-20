Hội thi tay nghề Dầu khí lần thứ IX- năm 2026: 260 thí sinh tranh tài trong ngày thi cao điểm

Tại các khu vực thi, nhịp độ tranh tài trở nên khẩn trương khi nhiều nội dung thi được triển khai trong cùng một ngày. Từ những thao tác kỹ thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác đến các bài thi yêu cầu khả năng vận dụng kiến thức và xử lý tình huống, mỗi thí sinh đều phải phát huy tối đa năng lực chuyên môn để đáp ứng những yêu cầu đặt ra.

Thí sinh thi nghề Hàn.

Với số lượng thí sinh tham gia đông nhất, ngày thi 20/10 diễn ra trong không khí sôi nổi, ghi dấu tinh thần quyết tâm, nỗ lực chinh phục thành tích và khát vọng khẳng định tay nghề của các thí sinh.

Ở giai đoạn quan trọng này, sự khác biệt đôi khi được tạo nên từ những chi tiết nhỏ nhất. Một thao tác chuẩn xác, cách phân bổ thời gian hợp lý hay khả năng xử lý linh hoạt trước yêu cầu kỹ thuật đều có thể tác động đến chất lượng bài thi. Bởi vậy, bên cạnh kiến thức và kỹ năng, các thí sinh còn cần giữ vững tâm lý, duy trì sự tập trung và phát huy bản lĩnh trong suốt quá trình tranh tài.

Đằng sau mỗi phần thi là quá trình chuẩn bị, rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm của các thí sinh tại đơn vị. Những giờ thực hành, những lần hoàn thiện kỹ năng và sự hướng dẫn của đội ngũ chuyên môn chính là nền tảng để các thí sinh tự tin bước vào Hội thi. Đây cũng là thời điểm những nỗ lực ấy được thể hiện rõ nét nhất, khi mỗi người đều hướng tới mục tiêu hoàn thành tốt bài thi và giành cơ hội được vinh danh.

Các thí sinh tập trung cao độ tại nghề Hàn

Không khí thi đấu trong ngày cao điểm còn mang đến những sắc thái đặc biệt: sự tập trung trước giờ thực hiện bài thi, những khoảnh khắc căng thẳng trong quá trình thao tác và cảm giác nhẹ nhõm khi hoàn thành một thử thách. Dù kết quả cuối cùng chưa được xác định, tinh thần nỗ lực và ý chí vượt qua giới hạn bản thân đã góp phần tạo nên giá trị của mỗi cuộc tranh tài.

Đối với các thí sinh, thành tích tại Hội thi không chỉ là sự ghi nhận năng lực cá nhân mà còn là niềm tự hào khi đại diện cho đơn vị tham gia một sân chơi chuyên môn quy mô toàn Tập đoàn. Chính tinh thần ấy đã tiếp thêm động lực để mỗi người cố gắng thể hiện tốt nhất khả năng của mình, hướng tới những kết quả xứng đáng với quá trình chuẩn bị và rèn luyện.

Thí sinh thi nghề vận hành thiết bị khai thác Dầu khí

Ngày thi 20/10 đánh dấu một trong những thời điểm sôi động và giàu tính cạnh tranh nhất của Hội thi năm nay. Khi các phần thi lần lượt được triển khai, cơ hội chinh phục những giải thưởng đang dần được định hình qua chính năng lực, sự bền bỉ và bản lĩnh của từng thí sinh.

Hành trình tranh tài vẫn đang tiếp diễn. Phía sau mỗi bài thi là khát vọng khẳng định tay nghề, là tinh thần không ngừng học hỏi và nỗ lực vươn lên của những người lao động PETROVIETNAM. Dù kết quả cuối cùng ra sao, những trải nghiệm và thử thách tại Hội thi sẽ tiếp tục trở thành động lực để các thí sinh hoàn thiện kỹ năng, nâng cao trình độ và phát triển nghề nghiệp.