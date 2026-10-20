Hội thi Tay nghề Dầu khí lần IX: Vững tay nghề, nâng tầm nhân lực PETROVIETNAM

Ngày 19/10/2026, tại Trường Cao đẳng Dầu khí (PVCollege), PETROVIETNAM tổ chức khai mạc Hội thi Tay nghề Dầu khí lần IX - năm 2026. Hội thi diễn ra từ ngày 19 đến 23/10/2026 tại cơ sở Bà Rịa của PVCollege. Hội thi năm nay có 16 nghề, gồm 7 nghề thi cá nhân và 9 nghề thi theo nhóm, tăng 2 nghề so với năm 2024.

Trong đó có 5 nghề lần đầu được đưa vào chương trình, phản ánh yêu cầu ngày càng đa dạng về kỹ năng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời gắn với sự phát triển của công nghệ và định hướng mở rộng lĩnh vực hoạt động của PETROVIETNAM.

Lãnh đạo PETROVIETNAM cùng các đại biểu tham quan các phòng thi của Hội thi.

Năm nghề mới gồm sửa chữa thiết bị động; sửa chữa thiết bị tĩnh; lặn thi công; chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; vận hành nhà máy nhiệt điện khí. Trong đó, các nghề sửa chữa thiết bị đáp ứng yêu cầu phát triển dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao; nghề lặn thi công phục vụ đặc thù công trình ngoài khơi; nghề chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn gắn với yêu cầu ngày càng cao về an toàn trong hoạt động dầu khí.

Đặc biệt, việc bổ sung nghề vận hành nhà máy nhiệt điện khí cho thấy sự chủ động của PETROVIETNAM trong chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ các dự án điện khí, điện LNG, trong bối cảnh Tập đoàn mở rộng hoạt động theo định hướng công nghiệp - năng lượng.

QUY MÔ LỚN NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY

Hội thi năm nay quy tụ 460 thí sinh thuộc 17 đoàn, tương ứng 291 bài thi, tăng 145 thí sinh và 2 đoàn so với năm 2024. Đây là quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác tổ chức, chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư, nhân lực, bảo đảm an toàn và điều hành.

Bên cạnh các nội dung thi tay nghề, lần đầu tiên Hội thi bổ sung phần thi “Tìm hiểu Văn hóa PETROVIETNAM”. Nội dung này kết hợp đánh giá năng lực nghề nghiệp với hiểu biết của người lao động về lịch sử, truyền thống, giá trị cốt lõi và bản sắc văn hóa của Tập đoàn.

Việc đưa nội dung văn hóa vào Hội thi thể hiện định hướng phát triển nguồn nhân lực toàn diện, trong đó kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cần đi cùng nhận thức, thái độ và tinh thần trách nhiệm. Qua quá trình chuẩn bị và tham gia Hội thi, mỗi thí sinh được kỳ vọng trở thành nhân tố lan tỏa tinh thần tìm hiểu, học tập và thực hành văn hóa PETROVIETNAM tại đơn vị.

Ông Đỗ Chí Thanh - Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu tại lễ Khai mạc Hội thi

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, nhấn mạnh Tập đoàn đang đứng trước những yêu cầu mới về chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình phát triển với vai trò Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia. Những yêu cầu này xuất phát từ sự phát triển của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng và đòi hỏi đổi mới mô hình tăng trưởng. Theo ông Đỗ Chí Thanh, nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và khả năng thực hiện các mục tiêu phát triển của PETROVIETNAM.

Để giá trị của Hội thi được phát huy thiết thực sau khi kết thúc, lãnh đạo PETROVIETNAM đề nghị các đơn vị sử dụng kết quả Hội thi làm cơ sở phát hiện nhân tố xuất sắc, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên gia, kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề; đồng thời nhân rộng các phương pháp làm việc và kỹ năng tốt trong toàn hệ thống. Cùng với đó, người lao động cần được tạo điều kiện học tập thường xuyên, tiếp cận thiết bị và công nghệ mới, cũng như được ghi nhận đối với những sáng kiến mang lại hiệu quả trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

“Mỗi người thợ giỏi hôm nay chính là một phần năng lực cạnh tranh của PETROVIETNAM ngày mai”, ông Đỗ Chí Thanh khẳng định.

Theo Ban Tổ chức, đến thời điểm khai mạc, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành. Các điều kiện về chuyên môn, cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư, công nghệ thông tin, an toàn, y tế, truyền thông, hậu cần và điều hành đều đã sẵn sàng. Với vai trò đơn vị chủ trì và thường trực tổ chức, PVCollege cam kết phối hợp chặt chẽ với các thành viên Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan, bảo đảm Hội thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế và tiến độ.

LAN TỎA TINH THẦN HỌC TẬP, NÂNG CAO TAY NGHỀ

Được tổ chức lần đầu vào năm 2009, qua 8 kỳ tổ chức, Hội thi Tay nghề Dầu khí đã trở thành hoạt động chuyên môn có ý nghĩa thiết thực trong hệ thống PETROVIETNAM. Hội thi góp phần phát hiện, tôn vinh những người lao động có tay nghề xuất sắc, thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao trình độ và tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị.

Với thông điệp “Vững tay nghề - Nâng tầm nhân lực”, Hội thi lần IX tiếp tục khẳng định vai trò của tri thức, kỹ năng nghề và chất lượng nguồn nhân lực đối với quá trình phát triển của PETROVIETNAM.

Trong bối cảnh khoa học công nghệ liên tục đổi mới, việc xây dựng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh vững vàng và khả năng làm chủ thiết bị, công nghệ là nền tảng quan trọng để Tập đoàn nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và hiện thực hóa các mục tiêu trong giai đoạn mới.