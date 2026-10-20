Hội thi tay nghề dầu khí lần IX - năm 2026: Vững tay nghề - Nâng tầm nhân lực PETROVIETNAM

Lãnh đạo PETROVIETNAM cùng các đại biểu tham quan các phòng thi của Hội thi. Ảnh: PETROVIETNAM

Ngày 19-10-2026, tại Trường Cao đẳng Dầu khí (PVCollege), PETROVIETNAM tổ chức khai mạc Hội thi tay nghề dầu khí lần IX -năm 2026. Hội thi diễn ra từ ngày 19 đến ngày 23-10 tại cơ sở Bà Rịa của PVCollege.

Năm nay, Hội thi có 460 thí sinh thuộc 17 đoàn, tham gia 291 bài thi ở 16 nghề, gồm 7 nghề thi cá nhân và 9 nghề thi theo nhóm. So với năm 2024, số thí sinh tăng 145 người, số đoàn tăng 2 và số nghề thi tăng 2. Quy mô tổ chức mở rộng cùng sự bổ sung các nội dung thi mới cho thấy yêu cầu đánh giá, phát triển kỹ năng nghề trong Tập đoàn ngày càng đa dạng.

5 nghề mới được đưa vào Hội thi gồm sửa chữa thiết bị động; sửa chữa thiết bị tĩnh; lặn thi công; chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; vận hành nhà máy nhiệt điện khí. Các nghề này gắn với những yêu cầu chuyên môn riêng trong hoạt động sản xuất, dịch vụ kỹ thuật, thi công công trình ngoài khơi, bảo đảm an toàn và vận hành cơ sở năng lượng.

Đáng chú ý, việc bổ sung nghề vận hành nhà máy nhiệt điện khí cho thấy định hướng chuẩn bị nhân lực gắn với lĩnh vực điện khí của PETROVIETNAM. Trong hoạt động năng lượng, bên cạnh hệ thống thiết bị và công nghệ, năng lực của đội ngũ vận hành có vai trò quan trọng đối với hiệu quả sản xuất và an toàn. Người lao động cần được trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng tuân thủ quy trình và xử lý tình huống phù hợp với yêu cầu công việc. Vì vậy, hoạt động thi tay nghề cũng là dịp để đánh giá năng lực, trao đổi kinh nghiệm và nhận diện những nội dung cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng.

Bên cạnh các nội dung thi chuyên môn, Hội thi năm nay lần đầu bổ sung phần thi “Tìm hiểu Văn hóa PETROVIETNAM”. Nội dung này hướng tới nâng cao hiểu biết của người lao động về lịch sử, truyền thống, giá trị cốt lõi và bản sắc văn hóa PETROVIETNAM. Việc kết hợp kiến thức nghề nghiệp với hiểu biết về văn hóa Tập đoàn góp phần nhấn mạnh yêu cầu phát triển nguồn nhân lực toàn diện, trong đó năng lực chuyên môn cần đi cùng ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và sự thống nhất trong thực hiện các giá trị chung.

Theo Ban Tổ chức, đến thời điểm khai mạc, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành. Các điều kiện về chuyên môn, cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư, công nghệ thông tin, an toàn, y tế, truyền thông, hậu cần và điều hành đã được chuẩn bị phục vụ hội thi. Với vai trò đơn vị chủ trì và thường trực tổ chức, PVCollege phối hợp với các thành viên Ban Tổ chức và đơn vị liên quan nhằm bảo đảm các phần thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế và tiến độ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, nhấn mạnh yêu cầu phát triển đội ngũ lao động đáp ứng những thay đổi từ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng và quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng. Theo ông, nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và khả năng thực hiện các mục tiêu phát triển của Tập đoàn.

Ông Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu tại Lễ Khai mạc sự kiện này. Ảnh: PETROVIETNAM

Từ yêu cầu đó, ông Đỗ Chí Thanh đề nghị các đơn vị sử dụng kết quả Hội thi để phát hiện những nhân tố xuất sắc, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên gia, kỹ sư và công nhân kỹ thuật lành nghề; đồng thời nhân rộng các phương pháp, kỹ năng tốt. Người lao động cần được tạo điều kiện học tập thường xuyên, tiếp cận thiết bị, công nghệ mới và ghi nhận kịp thời khi có sáng kiến mang lại hiệu quả.

“Mỗi người thợ giỏi hôm nay chính là một phần năng lực cạnh tranh của PETROVIETNAM ngày mai”, ông Đỗ Chí Thanh khẳng định.

Các thí sinh tham gia tranh tài ở các nghề thi tại Hội thi tay nghề dầu khí lần IX - năm 2026. Ảnh: PETROVIETNAM

Định hướng này đặt ra yêu cầu gắn kết quả Hội thi với công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại từng đơn vị. Những kỹ năng tốt, phương pháp làm việc hiệu quả và kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ trong quá trình thi cần được xem xét, vận dụng phù hợp với điều kiện sản xuất. Cùng với việc tôn vinh cá nhân có thành tích, việc tạo cơ hội để người lao động tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ và truyền đạt kinh nghiệm cho đồng nghiệp sẽ góp phần duy trì hiệu quả của hoạt động thi tay nghề sau khi Hội thi kết thúc.

Các thí sinh tham gia tranh tài ở các nghề thi tại Hội thi tay nghề dầu khí lần IX - năm 2026. Ảnh: PETROVIETNAM

Được tổ chức lần đầu vào năm 2009, qua 8 kỳ, Hội thi tay nghề dầu khí đã trở thành hoạt động chuyên môn nhằm phát hiện, tôn vinh người lao động có tay nghề xuất sắc, thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao trình độ và trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị.

Các thí sinh của nghề thi Lặn thi công, Quản trị và bảo mật hệ thống mạng công nghệ thông tin và Tự động hóa. Ảnh: PETROVIETNAM

Với thông điệp “Vững tay nghề - Nâng tầm nhân lực”, Hội thi lần IX năm 2026 tiếp tục đề cao vai trò của tri thức, kỹ năng và tinh thần học hỏi trong quá trình phát triển của PETROVIETNAM. Giá trị của Hội thi không chỉ thể hiện ở kết quả tranh tài, mà còn ở khả năng đưa kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm.

Tham gia hội thi, anh Hoàng Ngọc Quý, Kỹ sư Phòng Kỹ thuật sản xuất, Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ - Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết: "Hội thi năm nay không chỉ là nơi để chúng ta thể hiện kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nghề nghiệp, mà còn là dịp để thử thách bản lĩnh, giao lưu, học hỏi và lan tỏa tinh thần sáng tạo, chuyên nghiệp của người lao động dầu khí. Tay nghề vững vàng là nền tảng của chất lượng công việc; kỷ luật và tinh thần trách nhiệm là nền tảng của sự an toàn; còn không ngừng học hỏi, đổi mới chính là động lực để ngành dầu khí phát triển bền vững".

Anh Hoàng Ngọc Quý, Kỹ sư Phòng Kỹ thuật sản xuất, Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ - Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS). Ảnh: PETROVIETNAM

Anh Hoàng Ngọc Quý cũng cho rằng, đối với mỗi thí sinh, kết quả của hội thi rất đáng trân trọng. Nhưng hơn thế nữa, điều quan trọng là sau hội thi, mỗi người sẽ mang những kiến thức, kinh nghiệm và bài học quý báu trở về đơn vị, tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đội ngũ người lao động dầu khí ngày càng chuyên nghiệp và bản lĩnh.