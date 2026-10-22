Hội thi Tay nghề Dầu khí lần IX - năm 2026: Ngày tranh tài quyết định, khẳng định bản lĩnh người thợ

Sau những ngày tranh tài liên tục, Hội thi bước vào chặng cuối với nhiều cảm xúc. Đây là thời điểm các thí sinh tập trung hoàn thành những nội dung thi còn lại, đồng thời cũng là giai đoạn quan trọng để Ban Giám khảo tổng hợp, đánh giá kết quả chuyên môn, làm cơ sở xác định thành tích tại từng nghề thi.

Ở chặng thi quyết định, mỗi thí sinh đều hướng tới mục tiêu hoàn thành bài thi với chất lượng tốt nhất. Những yêu cầu về kỹ thuật, thời gian và độ chính xác tiếp tục đặt ra thử thách, đòi hỏi người dự thi phải vận dụng hiệu quả kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng đã được rèn luyện. Không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn, đây còn là dịp để các thí sinh chứng minh khả năng làm chủ công việc và tinh thần trách nhiệm trong từng thao tác.

Điểm nhấn đặc biệt của ngày thi 21/10 là nội dung thi đồng đội thuộc nghề Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - một trong những nghề lần đầu tiên được đưa vào chương trình Hội thi năm nay.

Khác với các phần thi cá nhân, nội dung thi đồng đội đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên, từ việc thực hiện nhiệm vụ được phân công đến khả năng hỗ trợ, phối hợp xử lý tình huống trong điều kiện yêu cầu cao về thời gian và an toàn. Mỗi thành viên không chỉ cần thành thạo kỹ năng chuyên môn mà còn phải hiểu rõ vai trò của mình trong tập thể, duy trì tính kỷ luật và sự phối hợp nhịp nhàng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tinh thần đồng đội và sự phối hợp nhịp nhàng là chìa khóa quyết định thành công trong các nội dung thi đồng đội.

Đặc thù của công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ càng làm nổi bật ý nghĩa của tinh thần đồng đội. Trong thực tiễn, hiệu quả xử lý sự cố không chỉ phụ thuộc vào năng lực của từng cá nhân mà còn được quyết định bởi khả năng tổ chức, phối hợp và phản ứng đồng bộ của cả lực lượng. Chính vì vậy, nội dung thi đồng đội mang đến góc nhìn sinh động về yêu cầu chuyên môn và trách nhiệm của người lao động trong công tác bảo đảm an toàn tại các công trình, cơ sở sản xuất công nghiệp.

Từng thao tác chính xác, từng phút giây nỗ lực hết mình ghi dấu ấn đẹp trên hành trình nghề nghiệp của người thợ dầu khí.

Không chỉ là cuộc thử sức về kỹ thuật, những phần thi cuối cùng còn là nơi hội tụ của quyết tâm, bản lĩnh và khát vọng chinh phục thành tích. Phía sau mỗi thí sinh là hành trình bền bỉ rèn luyện, là những giờ miệt mài trau dồi kỹ năng và niềm tự hào khi đại diện đơn vị bước vào Hội thi. Khi hành trình tranh tài dần khép lại, mỗi người đều nỗ lực hết mình trong từng thao tác, từng phút thi đấu, với mong muốn biến những tháng ngày chuẩn bị thành kết quả xứng đáng và ghi dấu ấn đẹp trên hành trình nghề nghiệp của bản thân.

Cùng với việc hoàn thành các nội dung thi, công tác đánh giá và tổng hợp kết quả được Ban Giám khảo triển khai theo quy chế, bảo đảm tính khách quan, chính xác và công bằng. Thành tích của các thí sinh sẽ là cơ sở để Ban Tổ chức xét chọn, vinh danh những cá nhân và tập thể xuất sắc tại Hội thi năm nay.

Ngày thi 21/10 khép lại chặng đường tranh tài đầy ấn tượng.

Ngày thi 21/10 khép lại chặng đường tranh tài chuyên môn với những dấu ấn về kỹ năng, bản lĩnh và tinh thần đồng đội. Phía sau mỗi bài thi là sự cố gắng của người lao động, sự đầu tư cho công tác đào tạo của các đơn vị và khát vọng không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực PETROVIETNAM.

Khi những phần thi cuối cùng hoàn thành, hành trình chinh phục thành tích đang tiến gần đến thời khắc vinh danh. Dù giải thưởng sẽ chỉ dành cho các thí sinh và tập thể đạt kết quả xuất sắc, giá trị lớn hơn của Hội thi còn nằm ở tinh thần học hỏi, sự trưởng thành về chuyên môn và những kinh nghiệm có thể tiếp tục được phát huy trong thực tiễn lao động, sản xuất.