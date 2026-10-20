Hội thi Tay nghề Dầu khí 2026: Mỗi phần thi, thêm một trải nghiệm nghề

Từ công việc thường ngày đến thử thách tại Hội thi

Với 15 năm gắn bó cùng Nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ), anh Nguyễn Thành Luân, công tác tại Xưởng Đo lường Tự động hóa đã có nhiều kinh nghiệm trong công việc bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điều khiển và hệ thống PLC của nhà máy. Tuy nhiên, khi bước vào Hội thi Tay nghề Dầu khí lần thứ IX, anh vẫn dành nhiều thời gian ôn luyện, chuẩn bị để có thể hoàn thành tốt nhất phần thi của mình.

Anh Nguyễn Thành Luân, công tác tại Xưởng Đo lường Tự động hóa, Nhà máy Đạm Phú Mỹ (PVFCCo - Phú Mỹ).

Đây là lần thứ hai anh Luân tham gia Hội thi Tay nghề Dầu khí, sau lần đầu vào năm 2024. Trở lại sân chơi quen thuộc, anh mang theo kinh nghiệm từ lần thi trước cùng với kỳ vọng đạt kết quả tốt hơn. Anh vui vẻ chia sẻ rằng bản thân đang cố gắng để có thể "đổi màu huy chương".

Chia sẻ sau khi hoàn thành phần thi, anh Luân cho biết, mỗi thí sinh có 2 giờ để thực hiện bài thi và thực hành vận hành hệ thống liên quan đến các thiết bị tự động hóa trên mô hình thi. Nhờ quá trình rèn luyện, sự nỗ lực của bản thân, anh đã hoàn thành bài thi đúng thời gian quy định.

Để chuẩn bị cho Hội thi, đội thi Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã chủ động ôn luyện kiến thức, thực hành tại nhà máy, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp và đến trường tham quan, học hỏi từ các thầy cô.

Đội thi Nhà máy Đạm Phú Mỹ kiểm tra dụng cụ trước khi bước vào phần thi.

Cũng có kinh nghiệm tham gia Hội thi từ năm 2024, anh Phạm Anh Tuấn, đến từ Xí nghiệp Điều hành Khoan, thuộc Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling), nhìn nhận lần tranh tài năm nay là cơ hội để tiếp tục thử sức và hoàn thiện kỹ năng.

Hiện đảm nhiệm chức danh Chief ET (Electronic Technician), phụ trách bảo dưỡng hệ thống khoan trên các giàn jack-up, công việc thường ngày của anh Tuấn chủ yếu liên quan đến hệ thống khoan và điều khiển tự động. Trong khi đó, nội dung thi nghề Tự động hóa mang đến cơ hội tiếp xúc với nhiều thiết bị mà anh ít gặp trong quá trình làm việc, như các loại van, cảm biến đo mực nước và cảm biến lưu lượng.

Khu vực thi nghề Tự động hóa.

Anh Phạm Anh Tuấn công tác tại Xí nghiệp Điều hành Khoan (PV Drilling) thực hiện bài thi.

Theo anh Tuấn, chính sự khác biệt này khiến phần thi trở thành một trải nghiệm đáng giá. Không chỉ vận dụng kiến thức chuyên môn, thí sinh còn được tìm hiểu thêm về những hệ thống, thiết bị nằm ngoài phạm vi công việc quen thuộc.

Nhìn lại lần tham gia năm 2024, anh Tuấn cho biết, do công việc diễn ra sát ngày thi nên thời gian làm quen với bài thi chưa nhiều. Năm nay, nhờ được các thầy hướng dẫn kỹ hơn và tham gia khóa học khoảng 2 ngày để làm quen với hệ thống phục vụ bài thi, anh nhận thấy phần thực hiện của mình tốt hơn. Dù vậy, anh vẫn thận trọng khi nói về kết quả cuối cùng.

Nếu anh Luân và anh Tuấn đã có trải nghiệm từ kỳ thi trước, thì với anh Nguyễn Văn Trường, nhân viên giám sát kỹ thuật điều khiển tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C), đây là lần đầu tiên anh tham gia Hội thi Tay nghề Dầu khí.

Anh Nguyễn Văn Trường, nhân viên giám sát kỹ thuật điều khiển tại PTSC M&C.

Anh Trường chia sẻ, đội thi của đơn vị gồm 5 thành viên, đã dành khoảng 3-4 tháng trước Hội thi để ôn luyện đề cương và thực hành tại trung tâm của Công ty. Sự chuẩn bị nghiêm túc xuất phát từ quyết tâm đạt thành tích tốt, đáp lại kỳ vọng của đơn vị.

“Lần đầu tham gia, tôi cảm thấy vừa vinh dự, vừa áp lực trước kỳ vọng của lãnh đạo đơn vị. Bản thân tôi cũng đặt ra mục tiêu cho mình”, anh Trường chia sẻ.

Cảm giác hồi hộp trong lần đầu bước vào Hội thi cũng là tâm trạng của anh Lê Văn Linh, chuyên viên kỹ thuật và tự động hóa thuộc đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL). Công việc hiện tại của anh là quản lý các thiết bị liên quan đến tự động hóa tại kho.

Dù lần đầu tham gia, anh Linh cho biết đã chuẩn bị tinh thần tốt nhất để hoàn thành phần thi, hướng đến thành tích tốt và thể hiện màu cờ sắc áo của đơn vị. Theo anh, nội dung thi nhìn chung phù hợp, không có hạng mục nào vượt ngoài khả năng của bản thân. Chính sự chuẩn bị chu đáo cùng tâm lý tự tin giúp anh bước vào cuộc tranh tài với tâm thế tích cực.

Anh Lê Văn Linh, chuyên viên kỹ thuật và tự động hóa thuộc đoàn dự thi của PVOIL thực hiện bài thi trong phần thi nghề Tự động hóa.

Tranh tài để học hỏi, nâng cao tay nghề

Điểm chung trong những chia sẻ của các thí sinh là bên cạnh mong muốn đạt thành tích tốt, mỗi người đều xem Hội thi như một dịp để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và nhìn nhận lại năng lực nghề nghiệp của bản thân.

Với anh Nguyễn Thành Luân, sau 15 năm làm việc tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, việc tiếp tục học hỏi và trau dồi kỹ năng luôn cần thiết. Anh cho rằng, Hội thi tạo ra môi trường để đội ngũ kỹ sư, công nhân và những người thợ trong ngành gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Qua quá trình tranh tài, mỗi người có thể nhận ra những kỹ năng mình còn thiếu để tiếp tục bổ sung kiến thức, nâng cao khả năng thực hành và xử lý tình huống.

Ở góc nhìn của một người lao động trẻ, anh Nguyễn Văn Trường đặc biệt coi trọng cơ hội được tiếp xúc với những đồng nghiệp giàu kinh nghiệm. Theo anh, Hội thi quy tụ nhiều người thợ có tay nghề cao đến từ các đơn vị, vì vậy đây là dịp để bản thân cọ xát, học hỏi những người đi trước.

Với sự tham gia của đông đảo thí sinh đến từ nhiều đơn vị, Hội thi không chỉ là sân chơi tranh tài, giao lưu, học hỏi mà còn là dịp tăng cường sự gắn kết, lan tỏa tinh thần đoàn kết và những giá trị văn hóa PETROVIETNAM.

Cùng quan điểm về việc không ngừng hoàn thiện tay nghề, anh Lê Văn Linh cho rằng, Hội thi mang đến cơ hội cọ xát với các đơn vị có đội ngũ kỹ thuật giỏi, từ đó rút ra những kinh nghiệm hữu ích. Theo anh, một người thợ giỏi cần có trí tuệ, sự quyết đoán, nhanh nhẹn và tay nghề tốt.

Điều anh Linh mong muốn sau Hội thi không chỉ là kết quả của phần tranh tài, mà còn là những kiến thức và kinh nghiệm có thể mang trở về đơn vị. Anh cho biết, sẽ tiếp tục chia sẻ những điều học hỏi được từ các đơn vị với đồng nghiệp, qua đó góp phần nâng cao tay nghề của đội ngũ.

Đối với anh Phạm Anh Tuấn, cơ hội tiếp xúc với các thiết bị mới và gặp gỡ người lao động đến từ nhiều đơn vị cũng là giá trị thiết thực của Hội thi. Từ công việc chuyên sâu về hệ thống khoan, anh có thêm điều kiện tìm hiểu những hệ thống van, cảm biến và thiết bị khác, qua đó mở rộng kiến thức chuyên môn.

“Tìm hiểu Văn hóa PETROVIETNAM”: Thêm hiểu biết, thêm gắn kết

Bên cạnh những nội dung tranh tài về chuyên môn, Hội thi năm nay có một phần thi hoàn toàn mới mang tên “Tìm hiểu Văn hóa PETROVIETNAM”. Đưa nội dung này vào Hội thi, Ban tổ chức mong muốn tạo cơ hội để các thí sinh tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, truyền thống và những giá trị văn hóa của Tập đoàn.

Với anh Lê Văn Linh, phần thi không chỉ bổ sung kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển của PETROVIETNAM mà còn giúp người lao động hiểu thêm về truyền thống và các giá trị cốt lõi của Tập đoàn.

Cùng chia sẻ về nội dung này, anh Nguyễn Văn Trường cho biết, phần thi giúp anh tìm hiểu sâu hơn về lịch sử hình thành cùng những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của PETROVIETNAM. Đối với một người lao động trẻ như anh, đây cũng là dịp để bổ sung những hiểu biết về Tập đoàn bên cạnh việc rèn luyện chuyên môn.

Trong khi đó, anh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao cách xây dựng tài liệu phục vụ phần thi. Theo anh, các tài liệu được cung cấp trực quan, dễ học và chứa nhiều thông tin hữu ích, giúp thí sinh hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành và phát triển của PETROVIETNAM.

Từ những cảm nhận của các thí sinh, có thể thấy phần thi "Tìm hiểu Văn hóa PETROVIETNAM" đã bổ sung một nội dung đáng chú ý bên cạnh hoạt động tranh tài tay nghề. Không chỉ kiểm tra kiến thức, phần thi còn tạo cơ hội để người lao động ở các đơn vị cùng tìm hiểu về lịch sử, truyền thống và những giá trị làm nên bản sắc văn hóa PETROVIETNAM.

Từ Nhà máy Đạm Phú Mỹ, kho xăng dầu, lĩnh vực cơ khí dầu khí đến những giàn khoan ngoài khơi, mỗi thí sinh bước vào Hội thi với kinh nghiệm nghề nghiệp, quá trình chuẩn bị và kỳ vọng riêng. Nhưng qua những chia sẻ, có thể thấy điểm gặp gỡ của họ là tinh thần sẵn sàng thử sức, học hỏi và tiếp tục nâng cao tay nghề.

Kết quả tranh tài sẽ là một dấu mốc đáng nhớ đối với mỗi người, nhưng những kiến thức mới, kinh nghiệm tích lũy và sự giao lưu giữa các đồng nghiệp là giá trị mà Hội thi mang lại. Từ những trải nghiệm ấy, mỗi người thợ lại có thêm hành trang để tiếp tục rèn luyện và phát huy năng lực bản thân, đóng góp tích cực vào sự phát triển của PETROVIETNAM.