Hội thi Tay nghề Dầu khí 2026 khẳng định chất lượng nguồn nhân lực

227 cá nhân đạt giải

Ngày 23/10/2026, tại Trường Cao đẳng Dầu khí (PVCollege, TP. Hồ Chí Minh), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức trọng thể Lễ bế mạc và trao giải Hội thi Tay nghề Dầu khí lần thứ IX - năm 2026.

Theo Ban Tổ chức, sau 5 ngày tranh tài nghiêm túc, sôi nổi (từ ngày 19 - 23/10), Hội thi đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo kế hoạch, bảo đảm an toàn, công bằng và chất lượng chuyên môn. Hội thi có 457 thí sinh tham dự, đại diện cho đội ngũ người lao động tại các đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các cá nhân đoạt Huy chương Vàng.

Ông Ngô Xuân Hưng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dầu khí (PVCollege), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Hội thi cho biết, toàn bộ nội dung thi được triển khai đúng kế hoạch, tuân thủ quy chế, bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn và chất lượng chuyên môn. Công tác tổ chức, giám sát, chấm thi được thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng.

PVCollege phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác an ninh, an toàn, y tế, hậu cần; bảo đảm cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ thí sinh. Hệ thống công nghệ thông tin, nền tảng đào tạo trực tuyến vận hành thông suốt, hỗ trợ các hoạt động của Hội thi. Công tác truyền thông cũng được triển khai liên tục trên các cơ quan báo chí, trang thông tin và mạng xã hội của Petrovietnam, Công đoàn Petrovietnam, PVCollege cùng các đơn vị.

Điểm mới đáng chú ý của Hội thi năm nay là lần đầu tiên nội dung thi Tìm hiểu Văn hóa Petrovietnam được đưa vào chương trình. "100% thí sinh đã hoàn thành khóa học và bài thi; trong đó, hơn 97% bài thi đạt từ 90% số điểm trở lên. Kết quả này thể hiện sự hưởng ứng của người lao động đối với hoạt động tìm hiểu, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của Tập đoàn", ông Ngô Xuân Hưng nhấn mạnh.

Ông Ngô Xuân Hưng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dầu khí (PVCollege).

Về kết quả thi và khen thưởng, Hội thi ghi nhận 227 cá nhân đạt giải, gồm 36 cá nhân đạt Huy chương Vàng, 36 cá nhân đạt Huy chương Bạc, 63 cá nhân đạt Huy chương Đồng và 92 cá nhân đạt giải Khuyến khích. Ban Tổ chức đồng thời xác định các giải thưởng toàn đoàn, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Các bài thi được thiết kế theo định hướng tiêu chuẩn của các kỳ thi tay nghề quốc tế, yêu cầu thí sinh vận dụng tổng hợp nhiều kỹ năng nghề nghiệp trong điều kiện khối lượng công việc lớn và thời gian thực hiện hạn chế. Phần lớn thí sinh hoàn thành tốt bài thi, trong đó nhiều thí sinh đạt kết quả xuất sắc.

Phát huy tay nghề, lan tỏa văn hóa Petrovietnam

Phát biểu tại lễ tổng kết Hội thi, ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam, ghi nhận nỗ lực của Ban Tổ chức, các đơn vị thành viên, nhà tài trợ và đội ngũ người lao động đã góp phần làm nên thành công của sự kiện.

Ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Trần Quang Dũng, gần 500 thí sinh tham dự Hội thi là những người lao động tiêu biểu được các đơn vị lựa chọn. Dù đạt giải hay không, các thí sinh đều có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao sự tự tin, năng lực chuyên môn để tiếp tục lao động, sáng tạo tại đơn vị.

“Thành quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn có sự đóng góp quan trọng của khoảng 6 vạn người lao động. Trong bối cảnh năm 2026 có nhiều khó khăn, phức tạp, đặc biệt liên quan đến an ninh năng lượng, đội ngũ kỹ sư, công nhân và người lao động tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp cho nền kinh tế đất nước”, ông Dũng nhấn mạnh.

Một số khoảnh khắc của các thí sinh tham dự Hội thi.

Cũng theo ông Dũng, những kết quả tại Hội thi không chỉ ghi nhận năng lực của từng cá nhân mà còn tạo động lực để người lao động tiếp tục rèn luyện tay nghề, nâng cao trình độ chuyên môn và phát huy khả năng sáng tạo. Qua đó, các đơn vị có thêm cơ sở để thúc đẩy công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực.

Bên cạnh nội dung thi tay nghề, việc đưa phần thi tìm hiểu văn hóa vào chương trình được ông Trần Quang Dũng đánh giá là điểm sáng trong công tác tổ chức. Hoạt động này góp phần bồi đắp niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa Petrovietnam, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ người lao động.

Từ kết quả Hội thi, ông Trần Quang Dũng đề nghị tiếp tục tạo điều kiện để những công nhân, kỹ sư có tay nghề cao được tham gia các sân chơi nghề nghiệp ở cấp khu vực và quốc tế, qua đó khẳng định năng lực người lao động Việt Nam.

Hội thi Tay nghề Dầu khí lần thứ IX - năm 2026 diễn ra từ ngày 19/10 đến 23/10/2026. Trải qua những ngày tranh tài nghiêm túc, sôi nổi và đầy trách nhiệm, các thí sinh đã thể hiện xuất sắc qua từng thao tác kỹ thuật, phương án xử lý công việc chuẩn xác. Hội thi không chỉ phản ánh trình độ kỹ năng của người thợ mà còn minh chứng cho tinh thần kỷ luật, ý thức an toàn tuyệt đối, khả năng làm chủ thiết bị và khát vọng vươn tới những chuẩn mực cao hơn của lực lượng lao động ngành Năng lượng - Dầu khí.