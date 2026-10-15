Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu Hải đội dân quân thường trực năm 2026

Tại buổi quán triệt, triển khai nhiệm vụ hội thi, hội thao, các lực lượng tham gia được phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung, quy chế và những vấn đề cần tập trung làm tốt. Ban tổ chức yêu cầu các thành phần, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm quy chế, quy định hội thi, hội thao và bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt các phần thi.

Quang cảnh buổi quán triệt nhiệm vụ hội thi, hội thao.

Các đại biểu tham dự buổi quán triệt.

Ngay sau đó, lực lượng tham gia đã thực hiện các nội dung thi lý thuyết, gồm: Chiến thuật tàu; hàng hải; trắc nghiệm tổng hợp và trắc nghiệm hội thao huấn luyện... Các nội dung được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm theo kế hoạch, góp phần đánh giá thực chất trình độ kiến thức, khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên Hải đội dân quân thường trực TP Hồ Chí Minh.

Các thí sinh lựa chọn đề thi.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Thiên Quân, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân kiểm tra phần thi lý thuyết của các thí sinh.

Thông qua hội thi, hội thao nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý và khai thác, sử dụng hiệu quả tàu, trang bị kỹ thuật; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng làm chủ phương tiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phối hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.