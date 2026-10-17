Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026, khu vực IV

Hội thi, hội thao diễn ra từ ngày 14 đến 17-10. Tham gia hội thi, hội thao tại khu vực IV có 3 tàu, gồm: Tàu CSB 8005, Tàu CSB 4035 và Tàu CSB 3007. Các thí sinh đã thực hiện 6 nội dung thi: Toàn tàu; hàng hải - thông tin - radar; cơ khí boong - vũ khí; cơ điện; quân sự chung và chính trị - pháp luật.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng ban tổ chức hội thi, hội thao kiểm tra công tác bảo mật đề thi.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các thí sinh đã tích cực ôn luyện, chuẩn bị chu đáo về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và bản lĩnh công tác; quá trình tham gia hội thi, hội thao đã hoàn thành các nội dung được triển khai theo đúng kế hoạch, quy chế.

Ban tổ chức chú trọng đánh giá trình độ chuyên môn, khả năng khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và khả năng xử trí các tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Tàu CSB 4035 thực hiện nội dung rời cảng.

Thực hiện nội dung thi thực hành cơ khí boong - vũ khí.

Cùng với việc nâng cao chất lượng chuyên môn, các tàu tham gia hội thi, hội thao luôn chú trọng duy trì nghiêm các quy định, quy trình công tác, thực hiện đúng quy tắc an toàn trong từng nội dung.

Công tác quản lý bộ đội, kiểm tra vũ khí, trang bị kỹ thuật và tổ chức thực hành được tiến hành chặt chẽ, góp phần bảo đảm hội thi, hội thao diễn ra an toàn tuyệt đối.

Kiểm tra hệ thống máy móc trên tàu khi đi biển.

Thượng úy Cao Đăng Trung, Chính trị viên tàu CSB 8005, Hải đoàn 42, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chia sẻ: Nội dung thi chính trị - pháp luật có nhiều đổi mới, sát thực tế, không chỉ kiểm tra nhận thức về các chỉ thị, nghị quyết, mà còn tập trung vào năng lực thực hành lên lớp, kỹ năng tiến hành công tác đảng, công tác chính trị; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là nội dung chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân. Qua đó, giúp chính trị viên của các tàu nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị ngay tại bến cũng như trong thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển.

Tàu CSB 8005 thực hiện xử lý tình huống theo yêu cầu của Ban tổ chức.

Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu là cơ sở để đánh giá kết quả huấn luyện, trình độ chuyên môn và khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.