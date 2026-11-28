Hội thi “Tài năng Anh ngữ” dành cho thiếu nhi năm 2026.

Ban Tổ chức Hội thi “Tài năng Anh ngữ” dành cho thiếu nhi năm 2026.

Ban giám khảo chấm thi tại Hội thi “Tài năng Anh ngữ” dành cho thiếu nhi năm 2026.

Hội thi “Tài năng Anh ngữ” dành cho thiếu nhi năm 2026 thu hút 8 đội thi với 24 thí sinh đến từ các trường học trên địa bàn tỉnh Sơn La. Các đội trải qua 4 phần thi: Quick Vocabulary (Từ vựng thần tốc); Speak with AI (Đối thoại cùng AI); AI Challenge (Chinh phục thử thách AI) và AI Speaking Challenge (Hùng biện cùng AI). Qua các phần thi, thí sinh thể hiện vốn từ vựng, kỹ năng nghe, nói, giao tiếp bằng tiếng Anh và tư duy sáng tạo; đồng thời trải nghiệm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào thực hành ngoại ngữ.

Phần thi của các thí sinh Trường TH, THCS, THPT Quốc Tế Bình Minh.

Phần thi của đội thi Trường Tiểu học Ngọc Linh.

Phần thi Từ vựng thần tốc của các đội thi.

Hội thi tạo sân chơi bổ ích để thiếu nhi giao lưu, học hỏi, rèn luyện sự tự tin trong giao tiếp tiếng Anh; đồng thời khuyến khích các em ứng dụng công nghệ vào học tập, từng bước phát triển kỹ năng trong môi trường số.

Ban tổ chức trao giải nhất cho các đội thi có thành tích tại hội thi.

Ban tổ chức trao giải nhì cho các đội thi có thành tích xuất sắc.

Ban tổ chức trao giải ba cho các đội thi có thành tích tại hội thi.

Ban tổ chức trao giải phụ cho các đội thi có thành tích xuất sắc.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 2 giải Nhất cho đội Trường THCS Chu Văn An và Trường tiểu học Ngọc Linh, 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải phụ cho các đội thi.