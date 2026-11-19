Dự buổi lễ có các đồng chí: Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Nguyễn Cao Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức hội thi; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, thành viên Ban Tổ chức và tác giả đạt giải thưởng.

Đại biểu dự chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Cao Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức hội thi nhấn mạnh: Hội thi nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích trong phong trào sáng tạo khoa học, kỹ thuật; khuyến khích các tầng lớp nhân dân nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống. Qua đó, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu tại buổi lễ.

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lai Châu lần thứ VII năm 2026 thu hút đông đảo tổ chức, cá nhân tham gia với 36 hồ sơ, mô hình, sản phẩm đăng ký dự thi thuộc các lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; y dược; giáo dục và đào tạo.

Các hồ sơ, sản phẩm được kiểm tra, sàng lọc ngay từ đầu và đánh giá theo 3 tiêu chí: tính mới, tính sáng tạo; khả năng ứng dụng rộng rãi và hiệu quả kinh tế - xã hội. Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tiêu biểu được Liên hiệp hội báo cáo trước Ban Tổ chức để tiến hành đánh giá, xếp loại và trao giải thưởng. Các sáng kiến tham gia hội thi xuất phát từ thực tiễn lao động, sản xuất, nghiên cứu và học tập, góp phần khơi dậy phong trào sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

Đồng chí Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao giải nhất cho các tác giả đạt giải.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức hội thi trao giải nhì cho các tác giả đạt giải.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trao giải ba cho các tác giả đạt giải.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao giải khuyến khích cho các tác giả đạt giải.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao 21 giải pháp đạt giải gồm: 3 giải nhất, 6 giải nhì, 6 giải ba và 6 giải khuyến khích, với giá trị phần thưởng 315 triệu đồng. Trong đó, giải nhất thuộc về giải pháp kỹ thuật: “Ứng dụng sốc điện đồng bộ bằng máy 2 pha trong xử trí cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất có rối loạn huyết động tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu” của nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Tuyến - Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Đỗ Thị Dương - Trưởng Khoa Gây mê phẫu thuật; giải pháp kỹ thuật “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin thiết bị hệ Fullmesh phục vụ đo xa công tơ điện tử sau trạm biến áp công cộng” của nhóm tác giả: Trần Kim Long, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Đức Thọ, Nguyễn Xuân Thuẩn, Phạm Thanh Phúc - Công ty Điện lực Lai Châu; giải pháp kỹ thuật “Xây dựng quy trình nhân giống sâm Lai Châu bằng phương pháp nuôi cấy mô sử dụng công nghệ invitro” của nhóm tác giả: Lê Bá Ngọc, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thị Thuỳ Ninh, Lại Thị Thanh Nga, Phạm Thị Loan - Trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ.