Hội thi sáng tạo ẩm thực du lịch 'Món ngon miền Non nước' diễn ra ngày 13/11

Hội thi Sáng tạo ẩm thực du lịch “Món ngon miền Non nước” là dịp để các địa phương giới thiệu, quảng bá các món ăn và đặc sản địa phương.

Hội thi Sáng tạo ẩm thực du lịch “Món ngon miền Non nước” tỉnh Cao Bằng năm 2026 với các đội thi từ các xã, phường, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng ẩm thực, homestay, làng du lịch, điểm du lịch cộng đồng, các nhóm, câu lạc bộ, cá nhân...

Nội dung thi: mỗi đội lựa chọn 2 món ăn tiêu biểu để chế biến, trình bày và thuyết trình về nguồn nguyên liệu, phương pháp chế biến, giá trị văn hóa và nét đặc trưng của địa phương; khuyến khích các món ăn sử dụng nguyên liệu bản địa, thể hiện sự sáng tạo, có câu chuyện văn hóa riêng và khả năng phát triển thành sản phẩm phục vụ khách du lịch.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích, 9 giải phong trào và 3 giải phụ. Thời hạn đăng ký tham gia đến hết ngày 5/11/2026.

Bên cạnh đó, diễn ra các hoạt động: Trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm chế biến của các đội thi, sản phẩm ẩm thực đặc sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm của các vùng miền trên địa bàn tỉnh.

Hội thi hướng tới tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực, quảng bá các món ăn và đặc sản địa phương, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đồng thời khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Đây cũng là sự kiện tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, thúc đẩy phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng và lan tỏa hình ảnh đất và người Cao Bằng đến với du khách.