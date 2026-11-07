Hội thi “Sáng kiến nhỏ - thay đổi lớn” dành cho các câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” năm 2026

Quang cảnh Hội thi “Sáng kiến nhỏ - thay đổi lớn”

Tham dự hội thi có 16 câu lạc bộ, trong đó 15 câu lạc bộ được thành lập trong nhà trường và 1 câu lạc bộ tại cộng đồng.

16 đội thi thuộc các xã: Bảo Thắng, Bản Lầu, Phúc Khánh, Nậm Chày, Võ Lao, Bảo Hà, Thượng Hà, Dương Quỳ, Minh Lương, Bảo Yên, Y Tý, Xuân Hòa, Văn Bàn, Nậm Xé, Nghĩa Đô, Chiềng Ken.

Các đội thi trải qua 2 phần thi: “Chúng em là thủ lĩnh”, “Sáng kiến nhỏ, thay đổi lớn”. Với hình thức thể hiện phong phú, sinh động, các đội đã giới thiệu những hoạt động nổi bật của câu lạc bộ, đồng thời xây dựng tình huống, câu chuyện gắn với những vấn đề thiết thực như bình đẳng giới, quyền trẻ em, phòng ngừa bạo lực, tảo hôn và đảm bảo an toàn trên môi trường số.

Phần thi "Chúng em là thủ lĩnh" của các đội thi.

Các đội thi đã thể hiện sự tự tin, tinh thần hợp tác, khả năng nhận diện vấn đề từ cuộc sống; đề xuất các giải pháp cụ thể, phát huy vai trò của trẻ em trong việc tạo ra những thay đổi tích cực.

Phần thi "Sáng kiến nhỏ, thay đổi lớn".

Hội thi “Sáng kiến nhỏ - thay đổi lớn” năm 2026 là cơ hội để các thí sinh thể hiện năng lực, chia sẻ suy nghĩ, sáng kiến và những vấn đề mình thực sự quan tâm; qua đó cùng nhau lựa chọn giải pháp, tìm ra những cách làm phù hợp với gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh đã thành lập 168 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, góp phần hình thành lực lượng thanh thiếu niên nòng cốt, lan tỏa giá trị về bình đẳng giới trong thế hệ trẻ.