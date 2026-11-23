Ngày 23-11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2026).

Tham gia hội thi có 80 thí sinh (gồm 64 cán bộ, hội viên hội chữ thập đỏ cơ sở và 16 tình nguyện viên chữ thập đỏ tiêu biểu) đại diện cho 64 hội chữ thập đỏ xã, phường.

Các thí sinh tranh tài theo hình thức "Rung chuông vàng", trả lời câu hỏi tìm hiểu về lịch sử hình thành, phát triển của phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với hội; Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, Điều lệ hội, 7 nguyên tắc cơ bản của phong trào; các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hoạt động nhân đạo và đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”...

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc.

Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh xuất sắc tại hội thi.

Hội thi là hoạt động hưởng ứng Ngày Cộng đồng 23-11, góp phần ôn lại truyền thống, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên trong công tác nhân đạo; đồng thời tạo khí thế thi đua, lan tỏa tinh thần nhân ái, chung tay vì cộng đồng nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.