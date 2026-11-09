Những ngày qua, các cơ quan, khoa, đơn vị trong Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị. Bên cạnh việc treo băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích, các đơn vị còn tổ chức tuyên truyền tập trung, tuyên truyền lưu động, giới thiệu những quy định pháp luật thiết thực, gắn với nhiệm vụ học tập, huấn luyện, công tác và sinh hoạt hàng ngày của bộ đội.

Ban Tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng - Thanh niên với pháp luật năm 2026” giới thiệu bộ câu hỏi tại hội thi. Ảnh: Trường Sĩ quan Lục quân 2

Đáng chú ý, nhiều đơn vị đã đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng tăng cường tính tương tác, kết hợp phổ biến kiến thức pháp luật với các trò chơi, giao lưu, hỏi - đáp và hoạt động tập thể. Qua đó, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, khuyến khích cán bộ, học viên, chiến sĩ chủ động tìm hiểu, trao đổi kiến thức, nâng cao khả năng vận dụng các quy định của pháp luật vào thực tiễn.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là Hội thi "Rung chuông vàng - Thanh niên với pháp luật năm 2026" do Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 8 phối hợp với địa phương tổ chức. Hội thi thu hút 80 thí sinh là cán bộ, học viên Nhà trường cùng đoàn viên, thanh thiếu nhi xã An Phước, TP. Đồng Nai tham gia.

Với hình thức thi tìm hiểu kiến thức pháp luật kết hợp giao lưu, tuyên truyền trực tiếp, hội thi diễn ra trong không khí hào hứng, sôi nổi. Những câu hỏi pháp luật không chỉ giúp các thí sinh củng cố kiến thức mà còn tạo điều kiện để cán bộ, học viên Nhà trường và đoàn viên, thanh thiếu nhi địa phương cùng trao đổi, học hỏi, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Hoạt động đồng thời góp phần tăng cường sự gắn bó, đoàn kết giữa đơn vị quân đội với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 cùng đoàn viên, thanh thiếu nhi xã An Phước tham gia Hội thi “Rung chuông vàng - Thanh niên với pháp luật năm 2026”. Ảnh: Trường Sĩ quan Lục quân 2

Cùng với hội thi, các cơ quan, khoa, đơn vị trong Nhà trường còn tích cực phối hợp với các đơn vị kết nghĩa tổ chức giao lưu, trò chơi tìm hiểu pháp luật, lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các hoạt động tập thể. Việc kết hợp tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động với các hình thức giao lưu, tương tác đã giúp nội dung pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.

Thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, Trường Sĩ quan Lục quân 2 tiếp tục đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, gắn việc nâng cao nhận thức pháp luật với rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy trong từng cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, các hoạt động giao lưu, phối hợp tuyên truyền pháp luật với địa phương còn góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, lan tỏa hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, chính quy, an toàn; góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.