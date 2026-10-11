Hội thi 'Rung chuông vàng' lan tỏa tình yêu thiên nhiên, nâng cao ý thức bảo vệ rừng

Ngày 07/10/2026, Hạt Kiểm lâm khu vực Bắc Sông Hương (Tp. Huế) phối hợp với Trường THPT Hương Trà tổ chức hội thi “Rung chuông vàng”

Thông qua hội thi “Rung chuông vàng” với chủ đề “Hành trình xanh - Bảo tồn đa dạng sinh học”, Hạt Kiểm lâm khu vực Bắc Sông Hương và Trường THPT Hương Trà góp phần đưa kiến thức bảo vệ rừng, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên đến gần hơn với học sinh, xây dựng ý thức sống xanh và trách nhiệm vì tương lai bền vững.

Hành trình xanh khơi dậy trách nhiệm bảo vệ rừng

Ngày 07/10/2026, Hạt Kiểm lâm khu vực Bắc Sông Hương (Tp. Huế) phối hợp với Trường THPT Hương Trà tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” với chủ đề “Hành trình xanh - Bảo tồn đa dạng sinh học”. Hoạt động hướng đến nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và lan tỏa tình yêu thiên nhiên trong thế hệ trẻ.

Học sinh Trường THPT Hương Trà tham gia hội thi “Rung chuông vàng – Hành trình xanh, bảo tồn đa dạng sinh học”, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên.

Với sự tham gia nhiệt tình của học sinh khối 10, hội thi diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng. Hình thức thi đấu hấp dẫn tạo điều kiện để các em tiếp cận kiến thức môi trường một cách trực quan, sinh động, đồng thời khuyến khích tinh thần chủ động tìm hiểu, học hỏi và chia sẻ thông điệp bảo tồn thiên nhiên.

Thông qua những câu hỏi gắn với thực tiễn, học sinh được tìm hiểu vai trò của rừng đối với đời sống con người, giá trị của đa dạng sinh học và tầm quan trọng của việc bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã.

Tăng cường phối hợp giữa kiểm lâm và nhà trường

Điểm đáng chú ý của chương trình là sự phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và cơ sở giáo dục trong công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Không chỉ truyền đạt kiến thức, hoạt động còn góp phần đưa các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên đến gần hơn với học sinh.

Sự kết nối giữa chuyên môn của lực lượng kiểm lâm và môi trường giáo dục trong nhà trường tạo điều kiện để thông điệp bảo vệ rừng được truyền tải phù hợp với lứa tuổi, dễ tiếp thu và có khả năng lan tỏa rộng rãi. Qua đó, học sinh từng bước hình thành nhận thức đúng đắn về trách nhiệm cá nhân đối với môi trường sống.

Để những hoạt động như vậy phát huy hiệu quả lâu dài, việc phối hợp cần được duy trì thường xuyên, gắn kiến thức với các hành động thiết thực như giữ gìn vệ sinh môi trường, không tiếp tay cho hành vi săn bắt động vật hoang dã, sử dụng hợp lý tài nguyên và tích cực tuyên truyền đến gia đình, cộng đồng.

Gieo mầm ý thức xanh, hướng tới phát triển bền vững

Bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn mà còn cần sự tham gia của toàn xã hội. Trong đó, giáo dục thế hệ trẻ có ý nghĩa quan trọng bởi những nhận thức, thói quen được hình thành từ hôm nay sẽ góp phần định hình hành vi của công dân trong tương lai.

Hội thi “Rung chuông vàng” tại Trường THPT Hương Trà là hoạt động thiết thực để biến kiến thức thành động lực hành động, khuyến khích học sinh trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong bảo vệ môi trường và gìn giữ thiên nhiên.

Tại hội thi “Rung chuông vàng” với chủ đề “Hành trình xanh - Bảo tồn đa dạng sinh học”

Mỗi hành động nhỏ, từ tiết kiệm tài nguyên đến tôn trọng sự sống của các loài động, thực vật, đều góp phần tạo nên thay đổi tích cực. Khi nhà trường, lực lượng kiểm lâm, gia đình và cộng đồng cùng chung tay, ý thức bảo tồn sẽ từng bước trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội.

Lan tỏa tình yêu thiên nhiên trong học đường chính là đầu tư cho tương lai. Đây cũng là nền tảng để bảo vệ hệ sinh thái, gìn giữ nguồn tài nguyên cho các thế hệ mai sau và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội hài hòa với môi trường, hướng tới một tương lai xanh, bền vững./.