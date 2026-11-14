Hội thi 'Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội' năm 2026: Trí tuệ dẫn lối bản lĩnh vươn xa

Những ngày qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026 được tổ chức sôi nổi tại các ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, ngày hội còn tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu và phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương.