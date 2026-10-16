Hội thi 'Phụ nữ Đồng Thuận khéo tay-hay làm'

Quang cảnh lễ khai mạc hội thi - Ảnh: H.Đ

Tham gia hội thi có 18 đội đến từ các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường Đồng Thuận. Các đội dự thi trải qua hai phần thi. Ở phần thi “Sắc hoa”, các đội sẽ thể hiện sự khéo léo, sáng tạo qua những sản phẩm trang trí hoa mang thông điệp về vẻ đẹp, vai trò và sự tự tin của người phụ nữ Việt Nam. Ở phần thi “Hương bánh”, các đội sẽ trổ tài làm bánh từ nguyên liệu bột lọc, bột nếp, gửi gắm hương vị truyền thống quê hương cùng tình yêu gia đình và nét đẹp văn hóa địa phương.

Hội thi được tổ chức nhằm giúp cán bộ, hội viên phụ nữ phường Đồng Thuận có cơ hội tìm hiểu thêm về ẩm thực truyền thống của Việt Nam, đồng thời hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức dinh dưỡng, thực hành làm các loại bánh, nấu những bữa cơm ngon và chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

Các đội thi thể hiện sự khéo léo thông qua phần thi “Sắc hoa” - Ảnh: H.Đ

Hội thi đã tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn phường.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi đến từ Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Quang Phú; trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 12 giải khuyến khích cho các đội đoạt giải.