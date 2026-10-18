Hội thi phòng, chống ma túy tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh

Các đội tham gia phần thi tuyên truyền.

Tham gia hội thi có 3 đội thi đại diện cho học sinh khối 10, 11 và 12. Các đội trải qua 3 vòng thi gồm: Chào hỏi, hiểu biết và tuyên truyền. Với hình thức thể hiện đa dạng, kết hợp kiến thức pháp luật cùng các hoạt động sân khấu hóa sáng tạo, sinh động, những kiến thức về phòng, chống ma túy được truyền tải gần gũi, dễ hiểu, tạo không khí sôi nổi cho hội thi.

Bên cạnh các phần thi, cán bộ, giáo viên và học sinh được phổ biến kiến thức pháp luật, giúp học sinh nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy, nhất là những thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng; trang bị kỹ năng phòng ngừa, nâng cao cảnh giác trước các hành vi dụ dỗ, lôi kéo, lợi dụng liên quan đến ma túy.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao giải nhất cho đội thi xuất sắc tại hội thi.

Kết thúc, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải khuyến khích và 2 giải chuyên đề cho các đội thi.

Hội thi được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa thông điệp “Trường học hạnh phúc - Nói không với ma túy”, khuyến khích mỗi học sinh trở thành một tuyên truyền viên tích cực, chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, góp phần bảo vệ sức khỏe và tương lai của thế hệ trẻ.