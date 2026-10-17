Hội thi 'Nữ cán bộ công đoàn tài năng, duyên dáng'

Các phần thi mang đến nhiều màu sắc và cảm xúc.

Hội thi thu hút 16 thí sinh là nữ cán bộ công đoàn cơ sở thuộc các khu công nghiệp phía Nam tỉnh Thái Nguyên tham gia. Các thí sinh đang đảm nhiệm nhiều vị trí trong tổ chức công đoàn, từ tổ trưởng công đoàn đến ủy viên ban chấp hành, phó chủ tịch công đoàn cơ sở.

Theo thể lệ, mỗi thí sinh trải qua 3 phần thi: chào hỏi, năng khiếu và trình diễn trang phục tự chọn. Trong phần chào hỏi, các thí sinh giới thiệu bản thân, đơn vị công tác và chia sẻ những cách làm hay, dấu ấn trong hoạt động công đoàn, nữ công tại cơ sở.

Các đại biểu tham dự Hội thi.

Phần thi năng khiếu đa dạng với các hình thức hát, múa, hùng biện, diễn xuất, nhạc kịch, tập trung vào chủ đề quê hương, đất nước, gia đình, người phụ nữ và hoạt động công đoàn. Ở phần trình diễn trang phục tự chọn, các thí sinh thể hiện sự tự tin, duyên dáng, thanh lịch qua trang phục và phong cách trình diễn.

Phần thi tài năng tại Hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và các giải Khuyến khích cho những thí sinh còn lại. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực, tài năng và phần thể hiện của các nữ cán bộ công đoàn tại hội thi.

Hội thi không chỉ tạo cơ hội để nữ cán bộ công đoàn thể hiện năng khiếu, giao lưu, học hỏi mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ hiện đại năng động, sáng tạo, trách nhiệm trong công việc và cuộc sống.