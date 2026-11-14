Các đội thi tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong Hội thi Nghiệp vụ sư phạm Trường Đại học Tân Trào năm học 2026 - 2027.

Tham gia hội thi có 7 đội đến các ngành đào tạo sư phạm của Trường Đại học Tân Trào. Các đội tranh tài ở 2 nội dung: Thi giảng và sân khấu hoá. Trong đó, phần thi giảng tập trung đánh giá năng lực thiết kế bài học, lựa chọn phương pháp, sử dụng phương tiện dạy học và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tổ chức hoạt động giảng dạy. Phần thi sân khấu hóa tạo điều kiện để sinh viên thể hiện hiểu biết về nghề giáo, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, xử lý tình huống sư phạm và khả năng sáng tạo.

Màn chào hỏi của đội thi ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Tân Trào.

Hội thi là dịp để sinh viên vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực hành nghề nghiệp, đồng thời rèn luyện kỹ năng sư phạm, phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục và bản lĩnh trước những tình huống thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự học, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực nghề nghiệp cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn bị hành trang nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên tương lai.