Sáng 21-11, tại Trường Tiểu học Nha Trang (phân hiệu Phước Hòa 1), Cụm thi đua số 4 Mặt trận các tổ dân phố thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nha Trang tổ chức Hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm đại đoàn kết”. Đây là một trong các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nha Trang chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026.

Lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nha Trang tặng hoa chúc mừng các đội thi.

Ban Giám khảo chấm điểm phần thi thuyết trình.

Cụm thi đua số 4 gồm 7 Ban Công tác Mặt trận của 7 tổ dân phố: Máy Nước, Quốc Tuấn, Phù Đổng, Chí Linh, Hoàn Kiếm, Phước Hòa 1, Phước Hòa 2. Tại hội thi, trong thời gian 90 phút, mỗi đội thực hiện 5 món ăn phục vụ bàn tiệc 10 người (không kể tráng miệng) với tổng chi phí tối đa 2 triệu đồng. Ban tổ chức chấm giải dựa trên các tiêu chí: Thực đơn và cân đối dinh dưỡng; sơ chế, vệ sinh khu vực và dụng cụ; chế biến thơm ngon, hấp dẫn; trình bày mâm tiệc và bảng kê khai giá; thuyết trình lưu loát, ý nghĩa.

Ban Giám khảo trao giải nhất, nhì cho các đội thi.

Tại hội thi, người dân và đại biểu còn được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ ca ngợi quê hương, đất nước; tham gia trò chơi quay lô tô trúng thưởng và nhận tổng cộng 15 phần quà.

Ban giám khảo, Ban tổ chức và các đội thi chụp hình lưu niệm.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Hoàn Kiếm; giải nhì cho đội thi Phước Hòa 2; giải ba cho 2 đội thi Máy Nước và Chí Linh. Các đội còn lại đạt giải khuyến khích.