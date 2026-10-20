Hội thi Mỗi ngày một thực đơn: Khi hoạt động công đoàn gắn với đời sống người lao động

Sân chơi sáng tạo, thiết thực và gần gũi với đời sống người lao động

Hội thi “Mỗi ngày một thực đơn” được tổ chức với hình thức mới mẻ, gắn liền với bữa ăn hằng ngày của viên chức và người lao động CIC. Thay vì những hoạt động thi đua mang tính trình diễn, Hội thi hướng tới tính thực tiễn, tạo cơ hội để các Tổ Nữ công phát huy sự sáng tạo trong xây dựng thực đơn cơm văn phòng bảo đảm dinh dưỡng, ngon miệng, đa dạng và phù hợp với điều kiện thực tế.

Ban Lãnh đạo CIC tặng hoa chúc mừng nữ viên chức, người lao động nhân ngày 20/10

Tham gia Hội thi có 12 đội thi đến từ 12 Tổ Nữ công thuộc Công đoàn CIC. Mỗi đội xây dựng một thực đơn cơm văn phòng với mức chi phí 30.000 đồng/người/bữa, bao gồm các món ăn cơ bản như món mặn, món rau, món canh, món ăn kèm hoặc món phụ và cơm trắng.

Trong khuôn khổ Hội thi, 12 thực đơn được bố trí phục vụ tại bếp ăn cơ quan trong 12 ngày làm việc, từ ngày 01/10 đến ngày 16/10/2026. Các đội thi chủ động lựa chọn nguyên liệu, xây dựng thực đơn, tính toán định lượng và phối hợp với bộ phận bếp ăn để đưa các món ăn vào phục vụ thực tế.

Điểm đặc biệt của Hội thi là người trực tiếp sử dụng bữa ăn cũng chính là người tham gia đánh giá chất lượng thực đơn. Qua đó, Hội thi không chỉ khuyến khích sự sáng tạo của các đội mà còn ghi nhận những ý kiến, trải nghiệm thực tế của người lao động, hướng tới nâng cao chất lượng bữa ăn tại cơ quan.

Đề cao giá trị dinh dưỡng, hương vị và tính sáng tạo

Hội thi được tổ chức với hai vòng bình chọn, kết hợp giữa đánh giá trực tiếp trong ngày phục vụ thực đơn và bình chọn thực đơn được yêu thích nhất.

Ông Cao Văn Bình- Chủ tịch HĐQL kiêm Tổng Giám đốc CIC phát biểu tại Lễ trao giải

Tại vòng bình chọn thứ nhất, viên chức và người lao động sử dụng suất ăn tại bếp ăn CIC trực tiếp đánh giá thực đơn theo ba tiêu chí: cân đối và bảo đảm dinh dưỡng (50%), hương vị và mức độ ngon miệng (30%), tính sáng tạo (20%). Cách thức đánh giá này thể hiện sự quan tâm của Ban Tổ chức đối với chất lượng bữa ăn, trong đó yếu tố dinh dưỡng được đặt lên hàng đầu, đồng thời khuyến khích các đội thi đổi mới cách lựa chọn, kết hợp nguyên liệu và xây dựng thực đơn phù hợp với khẩu vị của số đông.

Tại vòng bình chọn thứ hai, viên chức và người lao động tiếp tục lựa chọn ba thực đơn yêu thích nhất trong tổng số 12 thực đơn tham gia Hội thi. Kết quả của hai vòng bình chọn được tổng hợp để xác định thứ hạng chung cuộc, đồng thời lựa chọn thực đơn được yêu thích nhất.

Bà Vũ Thị Phương Thảo- Trưởng ban Nữ công chia sẻ tại Lễ trao giải

Thông qua hình thức bình chọn công khai, Hội thi đề cao tính khách quan, khuyến khích sự tham gia của đông đảo người lao động và tạo không khí thi đua, giao lưu sôi nổi giữa các Tổ Nữ công.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết, quan tâm chăm lo đời sống người lao động

Không chỉ là cuộc thi xây dựng thực đơn, “Mỗi ngày một thực đơn” còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao nhận thức về dinh dưỡng, khuyến khích thói quen ăn uống khoa học và phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.

Thông qua quá trình chuẩn bị, xây dựng thực đơn và phối hợp tổ chức phục vụ, các thành viên trong mỗi đội có thêm cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm. Đồng thời, việc tổ chức Hội thi gắn với hoạt động thường ngày của bếp ăn cơ quan góp phần tạo sự gần gũi, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của viên chức và người lao động.

Đây cũng là dịp để tôn vinh sự khéo léo, sáng tạo của các nữ đoàn viên, đồng thời khẳng định vai trò tích cực của Ban Nữ công trong việc đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động phong trào theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của CIC.

Những kết quả nổi bật của Hội thi

Sau thời gian triển khai, Hội thi “Mỗi ngày một thực đơn” đã thu hút sự tham gia của 12 Tổ Nữ công với 12 thực đơn được xây dựng và phục vụ tại bếp ăn CIC.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 01 giải Nhất cho Tổ Nữ công phòng Nghiên cứu phát triển với thực đơn cơm trắng gạo tám thái, thịt nạc vai rim xá xíu, đậu mơ sốt xì dầu nấm hương, khoai tây xào cà chua, canh bí xanh bào sợi nấu tôm, cà pháo muối xổi; 02 giải Nhì cho Tổ Nữ công phòng Kiểm soát và quản trị cơ sở dữ liệu và phòng Thông tin quản lý; cùng 03 giải Ba, 03 giải Khuyến khích và 03 giải Phong trào. Đặc biệt, Tổ Nữ công phòng Nghiên cứu phát triển còn giành giải “Thực đơn được yêu thích nhất”. Ban Tổ chức cũng trao giải “Bếp ăn đồng hành” cho tập thể nhân viên bếp ăn CIC.

Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Nữ công CIC

Phát biểu tại Chương trình tổng kết và trao giải Hội thi, ông Cao Văn Bình, Tổng Giám đốc CIC ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đội ngũ nữ viên chức, người lao động CIC trong thời gian qua. Không chỉ phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nữ đoàn viên CIC còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, phong trào thi đua, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động chung và xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó tại CIC. Tổng Giám đốc nhấn mạnh, Hội thi “Mỗi ngày một thực đơn” là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự sáng tạo của Ban Nữ công trong đổi mới các phong trào, gắn hoạt động công đoàn với đời sống người lao động.

Trao giải các Tổ Nữ công đạt giải Nhất –Nhì

Theo bà Vũ Thị Phương Thảo – Trưởng ban Nữ công CIC, điểm đặc biệt của Hội thi là kết quả được phản ánh khách quan thông qua chính những lá phiếu bình chọn của viên chức và người lao động CIC, dựa trên trải nghiệm thực tế về chất lượng, hương vị và tính sáng tạo của từng thực đơn. Bà cho biết, sau Hội thi, Ban Chấp hành công đoàn CIC sẽ đề xuất lựa chọn những thực đơn được yêu thích và đánh giá cao để đưa vào thực đơn phục vụ thường xuyên tại bếp ăn cơ quan, qua đó góp phần đa dạng hóa món ăn, nâng cao chất lượng bữa ăn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người lao động CIC.

Trao giải Tổ Nữ công đạt giải Ba

Hội thi “Mỗi ngày một thực đơn” không chỉ là hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 mà còn thể hiện sự đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các phong trào của Công đoàn CIC. Thông qua việc gắn hoạt động công đoàn với nhu cầu thiết thực của người lao động, Hội thi đã tạo sức lan tỏa tích cực, tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện và nâng cao chất lượng đời sống tại CIC.

Thực đơn của Tổ nữ công phòng Nghiên cứu và phát triển- giải Nhất Hội thi

Thực đơn của Tổ nữ công phòng Kiểm soát và quản trị CSDL- giải Nhì Hội thi

Thực đơn của Tổ nữ công phòng Thông tin quản lý- Đồng giải Nhì Hội thi