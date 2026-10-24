Hội thi làm bánh truyền thống xã Đồng Văn lần thứ II

Các đội thi hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.

Tại hội thi, các đội đã mang đến nhiều loại bánh truyền thống quen thuộc của đồng bào các dân tộc như: Bánh chưng gù, bánh giày, bánh tam giác mạch, xôi ngũ sắc… Mỗi món bánh đều mang hương vị riêng, gắn liền với đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán và bản sắc văn hóa của cộng đồng. Bằng sự khéo léo, sáng tạo, các đội thi đã biến tấu về hình thức, cách trang trí và nguyên liệu, tạo nên những sản phẩm vừa đẹp mắt, vừa giữ được nét đặc trưng của ẩm thực truyền thống. Qua từng công đoạn, sự tỉ mỉ, khéo léo của các thành viên thể hiện niềm đam mê, tinh thần gìn giữ và trân trọng những giá trị ẩm thực được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Các đội thi thuyết trình về ý tưởng của tác phẩm.

Thông qua hội thi, xã Đồng Văn tạo điều kiện để các thôn, trường học giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong chế biến các món bánh truyền thống; đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Đây cũng là dịp giới thiệu, quảng bá nét đặc sắc của văn hóa ẩm thực địa phương đến du khách, góp phần tạo điểm nhấn cho các hoạt động của Lễ hội hoa Tam giác mạch, từng bước gắn bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế địa phương.