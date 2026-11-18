Chiều 18-11, Cụm thi đua số 1 Mặt trận tổ dân phố thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nha Trang tổ chức Hội thi làm các món bánh truyền thống quê hương với chủ đề “Hương vị đại đoàn kết”. Đây là cụm đầu tiên trong số 5 cụm thi đua triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nha Trang để chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tặng hoa chúc mừng các đội thi.

Các thành viên đội thi tham gia làm bánh.

Tại ngày hội, 35 thí sinh của 7 đội thi thuộc 7 Ban Công tác Mặt trận của 7 tổ dân phố: Vạn Trung, Vạn Thạnh, Vạn Phương, Vạn An, Vạn Thắng, Xương Huân và Duy Thanh đã cùng nhau thi tài làm các loại bánh: Chuối hấp; ít nhân tôm thịt; bò, đậu xanh; da lợn khoai mì; kẹp Bình Thuận; phu thê; bông lan.

Mỗi đội được hỗ trợ kinh phí 3 triệu đồng. Ban Giám khảo chấm giải dựa trên các tiêu chí: Thuyết trình hay, ý nghĩa, nêu bật được ý nghĩa văn hóa của loại bánh gắn với tình yêu quê hương, đất nước, khối đại đoàn kết; bánh đạt hương vị, chất lượng; hình thức trình bày đẹp mắt, sáng tạo; đội thi có trang phục đẹp, đồng đều; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy.

Tại ngày hội, người dân và đại biểu còn được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ ca ngợi quê hương, đất nước; tham gia trò chơi quay lô tô trúng thưởng và nhận tổng cộng 20 phần quà.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao giải nhất, nhì, ba cho các đội thi.

Theo kế hoạch, từ ngày 18 đến 22-11, trong chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cụm thi đua còn tổ chức hội thi nghệ thuật quần chúng với chủ đề “Sắc màu văn hóa Việt”; giao lưu dân vũ và ẩm thực truyền thống với chủ đề “Hương vị quê hương”; hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm Đại đoàn kết”; hội thao và trò chơi dân gian…

Kết thúc hội thi làm bánh, Ban giám khảo đã trao giải nhất cho đội thi Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Vạn Phương; giải nhì cho đội thi Vạn Trung; giải ba cho đội thi Vạn An. Các đội còn lại đoạt giải khuyến khích.