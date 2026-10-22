Hội thi kể chuyện theo sách tỉnh Điện Biên năm 2026

Đại diện Ban Tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho các đội tham gia dự thi.

22 đoàn tham gia hội thi là học sinh cấp trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục và học viên chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Điện Biên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các đoàn tham gia 3 phần thi: Giới thiệu đội hình, kể chuyện theo sách, năng khiếu theo chương trình, kịch bản đã đăng ký. Tổng thời lượng chương trình không quá 25 phút; riêng phần kể chuyện theo sách từ 10 - 15 phút.

Phần thi của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Hội thi nhằm lan tỏa tình yêu sách, thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng; đồng thời tạo môi trường để các em học sinh giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu, khả năng diễn đạt và sáng tạo qua từng câu chuyện. Thông qua những trang sách và câu chuyện được lựa chọn, các em có cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và vẻ đẹp mảnh đất, con người Điện Biên.

Hội thi sẽ diễn ra trong 2 ngày (từ 22 - 23/10).