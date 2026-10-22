Hội thi huấn luyện CSCĐ Hà Nội 2026: Nâng cao kỹ năng chiến đấu

Ngày 22/10, Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã dự và chỉ đạo tại Hội thi Huấn luyện nghiệp vụ Cảnh sát cơ động (CSCĐ) năm 2026.

Ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Phòng CSCĐ trong công tác chuẩn bị, tổ chức hội thi; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, gắn nội dung huấn luyện với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CSCĐ, Thiếu tướng Lê Văn Tuân yêu cầu đội ngũ cán bộ chỉ huy phải phát huy vai trò nêu gương, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức, điều hành huấn luyện; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng trình độ, phương pháp, kỹ năng cho cán bộ trực tiếp làm công tác huấn luyện.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội thi.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội trao cờ lưu niệm tặng các đơn vị tham gia hội thi.

Đối với mỗi CBCS, đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu phát huy tinh thần tự giác, chủ động học tập, rèn luyện, khắc phục khó khăn, tích cực nâng cao trình độ nghiệp vụ, thể lực và kỹ năng chiến đấu. Mỗi người cần nhận thức rõ rằng kết quả huấn luyện không chỉ thể hiện qua điểm số, thành tích tại hội thi, mà quan trọng hơn là khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn cho bản thân, đồng đội và nhân dân…

Một số hình ảnh tại hội thi.

Điểm nhấn tại hội thi là những màn thể hiện võ thuật đẹp mắt, mạnh mẽ và đầy uy lực của CBCS CSCĐ. Trên sân thi đấu, từng động tác ra đòn, né tránh, phản công, khóa và khống chế đối tượng được thực hiện dứt khoát, chính xác, liên hoàn, thể hiện khả năng làm chủ kỹ thuật, sự nhanh nhạy trong phán đoán và xử lý tình huống. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chiến sĩ cùng tác phong khẩn trương, kỷ luật đã tạo nên những màn biểu diễn ấn tượng, thu hút sự chú ý của các đại biểu và lực lượng tham gia hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức tổng hợp kết quả, đánh giá toàn diện phần thi của các đơn vị trên tinh thần khách quan, công tâm, chính xác, bảo đảm phản ánh đúng thực chất trình độ, năng lực và chất lượng huấn luyện. Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và sự nỗ lực trong quá trình học tập, rèn luyện của CBCS.

Đây cũng là cơ sở để Phòng CSCĐ Công an TP Hà Nội tiếp tục rút kinh nghiệm, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, nhân rộng những cách làm hiệu quả, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.