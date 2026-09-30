Chiều 30-9, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ IV - năm 2026. Tham dự có 5 đội thi với 15 học viên đến từ 5 lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung các khóa 185, 186, 187, 188, 189.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi.

Các đội thi 3 phần, gồm: Hỏi - đáp nhanh, xử lý tình huống và thuyết trình với nội dung tập trung vào kiến thức lý luận, tư duy xử lý tình huống và năng lực liện hệ, vận dụng vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Ban giám khảo và các học viên tại hội thi.

Các đội tham gia phần thi "Hỏi - đáp nhanh".

Kết thúc hội thi, nhà trường trao giải nhất cho đội thi của lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 188; giải nhì, giải ba và 2 giải khuyến khích cho các đội; trao giải thuyết trình hay nhất cho học viên của đội thi lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 188.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao giấy khen cho đội đoạt giải nhất và thí sinh thuyết trình hay nhất.

Hội thi được tổ chức nhằm tạo môi trường học tập, rèn luyện sinh động; thúc đẩy phong trào thi đua học tập, nghiên cứu lý luận; đồng thời góp phần đánh giá chất lượng đào tạo, giảng dạy và học tập, từ đó tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường.