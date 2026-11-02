Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị năm 2026

Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026). Đây cũng là dịp để Nhà trường lập thành tích chào mừng sự kiện Trường Chính trị tỉnh Lào Cai là trường đầu tiên trong hệ thống các trường chính trị của cả nước đạt chuẩn mức 2.

Với phương châm “Đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới”, hội thi giúp học viên không chỉ tiếp nhận tri thức mà còn cùng nhau vận dụng, sáng tạo và lan tỏa tri thức vào thực tiễn công tác. Đồng thời, thúc đẩy phong trào thi đua học tập, tạo diễn đàn để học viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và góp phần khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị.

Tham gia hội thi là các đội thi đại diện cho 5 lớp trung cấp lý luận chính trị đang học tập tại 2 cơ sở. Các thí sinh là lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đang công tác tại các sở, ban, ngành, xã, phường, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Ban tổ chức tặng hoa cho các đội thi.

Hội thi gồm 3 phần thi, gồm: Hỏi - đáp nhanh kiểm tra kiến thức nền tảng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; Xử lý tình huống được sân khấu hóa thành các tiểu phẩm về văn hóa trường Đảng, văn hóa và đạo đức công vụ; Thuyết trình với yêu cầu vận dụng lý luận để phân tích, liên hệ thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị và đề xuất giải pháp thiết thực.

Các đội thi trải qua 3 phần thi: hỏi đáp, xử lý tình huống và thuyết trình.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, ba phần thi bổ trợ cho nhau, đánh giá toàn diện kiến thức nền tảng, khả năng vận dụng lý luận vào văn hóa công vụ và chiều sâu lập luận của học viên. Ban tổ chức mong rằng, mỗi học viên tiếp tục vận dụng những điều đã học vào công việc hằng ngày, lan tỏa tinh thần học tập để cán bộ, đảng viên ở cơ sở luôn vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, giỏi về chuyên môn. Đồng thời, hoàn thiện về nội dung và hình thức để những Hội thi lần sau thực sự là sân chơi trí tuệ, bổ ích cho đội ngũ học viên trường Chính trị tỉnh.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và 2 giải chuyên đề xuất sắc cho các đội thi.