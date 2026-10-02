Hội thi Học viên giỏi lý luận chính trị lần thứ I năm 2026

Các đội trải qua 3 phần thi gồm: trả lời nhanh, thuyết trình và xử lý tình huống. Cùng với các câu hỏi về kiến thức lý luận chính trị, các đội còn thể hiện khả năng lập luận, trình bày thông qua các chủ đề gắn với xây dựng Đảng, pháp luật, giáo dục và công tác cán bộ.

Phần thi xử lý tình huống được sân khấu hóa, xoay quanh văn hóa trường Đảng, văn hóa công vụ, công tác xây dựng Đảng và những vấn đề thực tiễn.

Các đại biểu tham dự

Hội thi góp phần đánh giá khả năng tư duy, xử lý tình huống, làm việc nhóm, sáng tạo và vận dụng kiến thức lý luận chính trị vào thực tiễn của học viên.

Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Lâm Đồng Nguyễn Vĩnh Phúc tặng hoa cho các đội tham dự

Đây cũng là dịp để học viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện và đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng.

Các đội tham gia phần thi trả lời nhanh với các câu hỏi về kiến thức lý luận chính trị