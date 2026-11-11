Hội thi giảng viên dạy giỏi lý luận chính trị năm 2026

Đại biểu tham dự khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi lý luận chính trị cấp trường năm 2026.

Thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: Soạn giáo án, giảng bài trên lớp và xử lý tình huống sư phạm. Thông qua các phần thi, Ban Tổ chức sẽ đánh giá toàn diện năng lực chuyên môn, phương pháp giảng dạy, năng lực làm chủ kiến thức, tổ chức hoạt động lớp học, tương tác và kết nối lý luận với thực tiễn cũng như bản lĩnh, sự linh hoạt và khả năng xử lý các tình huống sư phạm của mỗi giảng viên.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh tặng hoa thí sinh tham gia Hội thi.

Hội thi là dịp để đội ngũ giảng viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; phát hiện, biểu dương những giảng viên có năng lực, phương pháp giảng dạy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường. Đồng thời, lựa chọn giảng viên tiêu biểu tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị lần thứ X.