Hội thi giảng viên dạy giỏi lý luận chính trị năm 2026
Sáng 11/11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi lý luận chính trị cấp trường năm 2026. Tham gia Hội thi có 6 giảng viên tiêu biểu, được lựa chọn qua vòng thao giảng cấp khoa.
Thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: Soạn giáo án, giảng bài trên lớp và xử lý tình huống sư phạm. Thông qua các phần thi, Ban Tổ chức sẽ đánh giá toàn diện năng lực chuyên môn, phương pháp giảng dạy, năng lực làm chủ kiến thức, tổ chức hoạt động lớp học, tương tác và kết nối lý luận với thực tiễn cũng như bản lĩnh, sự linh hoạt và khả năng xử lý các tình huống sư phạm của mỗi giảng viên.
Hội thi là dịp để đội ngũ giảng viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; phát hiện, biểu dương những giảng viên có năng lực, phương pháp giảng dạy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường. Đồng thời, lựa chọn giảng viên tiêu biểu tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị lần thứ X.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/chinh-tri/hoi-thi-giang-vien-day-gioi-ly-luan-chinh-tri-nam-2026