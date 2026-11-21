Sáng 21/11, UBND xã Ô Lâm, tỉnh An Giang tổ chức hội thi giã cốm dẹp chào mừng Lễ hội Ok Om Bok năm 2026, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Hội thi thu hút 24 đội thi với đông đảo thanh niên, học sinh và người dân tham gia, cổ vũ.

Đồng bào Khmer xã Ô Lâm, tỉnh An Giang nhiệt tình tham gia thi tài tại hội thi giã cốm dẹp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Néang Sâm Bô, Phó Chủ tịch UBND xã Ô Lâm cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, địa phương có dân số hơn 37.000 người, trong đó đồng bào Khmer chiếm tỷ lệ 65%.

Hàng năm, địa phương tổ chức hội thi giã cốm dẹp góp phần tái hiện phong tục truyền thống của đồng bào Khmer, góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương.

Theo bà Néang Sâm Bô, trong lễ Ok Om Bok, cốm dẹp là lễ vật quan trọng dâng cúng Thần Mặt Trăng vào đêm rằm tháng 10 âm lịch, thể hiện lòng biết ơn đối với thiên nhiên và ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Đây cũng là dịp để cộng đồng cùng sum họp, thưởng thức món ăn truyền thống và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất.

Người nông dân Khmer đã tạo nên những hạt nếp vừa chín tới, mang hương vị ngọt ngào của phù sa; qua những đôi bàn tay khéo léo của người dân đã tạo thành món cốm dẹp thơm lừng, dẻo ngọt.

Các công đoạn thi giã cốm dẹp của Trường tiểu học Ô Lâm, xã Ô Lâm, tỉnh An Giang.

Để làm ra mẻ cốm dẹp thơm ngon, các công đoạn phải được phối hợp nhịp nhàng. Trong đó, nếp được rang trong nồi đất trên bếp củi, sau đó đổ vào cối cho hai người dùng chày giã và một người sàng, sảy loại bỏ vỏ trấu, giữ lại những hạt cốm dẻo thơm.

"Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo, kinh nghiệm và sự phối hợp nhịp nhàng của các thành viên. Chính sự chung sức ấy đã làm nên nét đẹp văn hóa cộng đồng đặc trưng của đồng bào Khmer - biểu tượng của sự đoàn kết, gắn bó cộng đồng trong phum sóc.

Nghề giã cốm dẹp và phong tục cúng cốm dẹp (đồng bào Khmer gọi là Sene Priek Khee), từ lâu đã gắn bó với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung và người dân xã Ô Lâm nói riêng", bà Néang Sâm Bô chia sẻ.

Nhiều người trải nghiệm gói bánh Kà-Tưm, loại bánh nếp đậu được gói trong lá thốt nốt của đồng bào Khmer An Giang.

Bên cạnh phần thi giã cốm dẹp, chương trình còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian, tạo không gian giao lưu, vui chơi cho người dân như: Biểu diễn nhạc ngũ âm, trích đoạn sân khấu Dù kê, biểu diễn nghệ thuật múa Chhay-dam (múa Chằn), trải nghiệm gói bánh Kà-Tưm, thi nhảy bao bố…

Tại hội thi, bà Néang Cung (60 tuổi, người dân địa phương) cho biết, bà rất háo hức tham gia thi. Biết giã cốm dẹp từ năm 14 tuổi, năm nào bà cũng làm để gia đình mang vào chùa dâng cúng mỗi dịp Lễ hội Ok Om Bok.

"Cốm dẹp là món ăn truyền thống không thể thiếu của mọi gia đình người Khmer trong các lễ hội, đặc biệt là Lễ hội Ok Om Bok", bà Néang Cung nói.

Nghệ thuật múa Chhay-dam (múa Chằn) là loại vũ kịch truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Ông Phan Thanh Lương, Chủ tịch UBND xã Ô Lâm cho biết, thông qua hội thi giã cốm dẹp, địa phương muốn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, để những nét văn hóa, phong tục đẹp của đồng bào Khmer An Giang nói riêng và đồng bào Khmer Nam bộ nói chung tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.