Hội thi “Em yêu lịch sử quê hương đền Trần Thương” năm 2026

Ban Tổ chức trao giải Đặc biệt cho thí sinh tham gia Hội thi.

Tại Hội thi, 64 thí sinh đến từ 16 lớp khối 8, 9 Trường THCS Trần Thương đã sôi nổi tranh tài theo hình thức Rung chuông vàng, trải qua 3 vòng thi: Khởi động, Tăng tốc và Về đích. Mỗi vòng thi gồm 10 câu hỏi, tập trung vào các nội dung: Lịch sử Việt Nam trong chương trình THCS; lịch sử thời nhà Trần; lịch sử, kiến trúc, quy mô đền Trần Thương và Lễ hội đền Trần Thương; lịch sử hình thành và phát triển của xã Trần Thương.

Các thí sinh tham gia Hội thi.

Bên cạnh phần thi chính thức, chương trình còn có các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian, hoạt động giao lưu với khán giả thông qua hình thức trả lời câu hỏi và tặng quà. Từ đó, tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn, giúp học sinh tiếp cận kiến thức lịch sử bằng hình thức trực quan, sinh động.

Sôi nổi hoạt động giao lưu với khán giả thông qua hình thức trả lời câu hỏi và tặng quà.

Hội thi “Em yêu lịch sử quê hương đền Trần Thương” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026; đồng thời tạo môi trường để học sinh tìm hiểu, khám phá lịch sử dân tộc và truyền thống quê hương.

Thông qua các câu hỏi, phần thi và hoạt động giao lưu, các em học sinh được củng cố kiến thức về lịch sử Việt Nam, đặc biệt là thời Trần, những đóng góp của các tướng lĩnh nhà Trần, trong đó có Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Từ những kiến thức về lịch sử địa phương, các di tích, danh nhân, anh hùng dân tộc và những dấu mốc quan trọng của đất nước, Hội thi góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, ý thức trân trọng và trách nhiệm gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống. Đây cũng là sân chơi bổ ích, giúp học sinh giao lưu, học hỏi, tăng cường trải nghiệm và tạo thêm hứng thú trong học tập môn Lịch sử và Địa lí.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các thí sinh tham gia Hội thi.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho tập thể tham gia Hội thi.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải tập thể, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích; trao giải cá nhân, gồm 1 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 7 giải Ba và 12 giải Khuyến khích.