Chiều 17-11, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức Hội thi “Đường lên đỉnh Olympia tiếng Anh” năm 2026 dành cho cán bộ, giảng viên không chuyên ngữ.

Hội thi có 4 đội đại diện cho các khối khoa, phòng, tiểu đoàn trong toàn trường tham gia. Các đội lần lượt trải qua 4 phần thi phỏng theo chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”, gồm: Khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích.

Các đội tham gia hội thi.

Các phần thi không chỉ kiểm tra năng lực ngoại ngữ tổng quát, kỹ năng giao tiếp, từ vựng và ngữ pháp mà còn tích hợp sâu rộng kiến thức quân sự, quốc phòng, truyền thống của Quân chủng Phòng không - Không quân, nhà trường cùng lịch sử, văn hóa dân tộc. Đồng thời, cập nhật nhiều nội dung về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Ban tổ chức trao giải cho các đội.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho khối 5 khoa kỹ thuật hàng không; giải nhì cho khối các khoa: Khoa học xã hội và Nhân văn, Cơ bản, Quân sự Thể thao, Chỉ huy Tham mưu; giải ba cho khối 3 tiểu đoàn và giải tư cho khối các phòng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải phụ cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi.

Hội thi nhằm tạo sân chơi cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nâng cao năng lực ngoại ngữ, cập nhật tri thức mới, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và thực hiện Đề án ngoại ngữ giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của nhà trường.