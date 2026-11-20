Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động trên phạm vi toàn quốc, nhằm tôn vinh các mô hình du lịch nông thôn tiêu biểu, phát huy giá trị nông nghiệp, văn hóa, cảnh quan và tri thức bản địa.

Hoạt động hướng tới hình thành mạng lưới điểm đến có chất lượng, bản sắc, thân thiện với môi trường, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Một điểm đến du lịch nông thôn tại xã Tả Phìn (tỉnh Lào Cai). Ảnh: BTC

Theo Ban Tổ chức, hoạt động bình chọn cộng đồng trong khuôn khổ Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 đã diễn ra từ 0 giờ ngày 7-11 và sẽ kết thúc vào 23 giờ 59 phút ngày 20-11-2026.

Có 35 điểm đến đủ điều kiện tham gia, với hồ sơ đăng ký hợp lệ, đầy đủ và nộp đúng thời hạn quy định. Các điểm đến tham gia bình chọn trải dài trên nhiều địa phương, từ Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, đến Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau và An Giang.

Trong danh sách 35 mô hình du lịch nông thôn tham gia Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức bình chọn, thành phố Hà Nội có một đề cử, đó là làng nghề khảm trai, sơn mài tại xã Chuyên Mỹ.

Nghề khảm trai xã Chuyên Mỹ có từ thế kỷ XI. Nơi đây có nhiều làng làm nghề như: Chuôn Thượng, Chuôn Trung, Chuôn Ngọ, Chuôn Hạ… Trong đó, Chuôn Ngọ là nơi có đình thờ ông Tổ nghề, có lịch sử và bề dày làm nghề đặc sắc hơn cả.

Những năm 1990 là thời kỳ hưng thịnh nhất của làng nghề. Có làng buôn bán, cung cấp vật liệu trai, ốc cho các xưởng, có làng chuyên làm tranh, hoặc có làng chuyên đồ mộc gia đình (hoành phi - câu đối…).

Nghệ nhân làng nghề khảm trai - sơn mài Chuyên Mỹ (thành phố Hà Nội). Ảnh: CTV

Cùng với khảm trai, nghề sơn mài ở thôn Bối Khê (xã Chuyên Mỹ) cũng có truyền thống hàng ngàn năm. Từ xa xưa, các cụ tổ trong làng Bối Khê đã làm nên những sản phẩm sơn son thiếp vàng, hoành phi câu đối, tượng Phật… với những màu sắc lộng lẫy và bền chắc với thời gian để dùng trong đình chùa.

Trải qua gần 1.000 năm, có lúc thăng, lúc trầm, nhưng làng nghề khảm trai, sơn mài xã Chuyên Mỹ vẫn đang từng ngày duy trì và phát triển, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động.

Ngày nay, sản phẩm khảm trai, sơn mài Chuyên Mỹ hầu hết được xuất khẩu ra nước ngoài, với hàng nghìn mẫu sản phẩm hấp dẫn, đáp ứng thị hiếu, nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước như bát, đĩa, lọ hoa, khay, tranh sơn, tranh khảm...

Đầu năm 2026, làng nghề khảm trai, sơn mài xã Chuyên Mỹ chính thức trở thành thành viên của mạng lưới các Thành phố Thủ công sáng tạo trên toàn Thế giới. Đây là vinh dự lớn và cũng là tiền đề quan trọng để làng nghề tiếp tục phát triển bền vững.

Cùng với nghề truyền thống có lịch sử ngàn năm, trên địa bàn xã Chuyên Mỹ có nhiều công trình kiến trúc được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia như Đình Tư Can, Đình Giẽ Hạ, và đặc biệt là Đền thờ tổ nghề khảm trai.

Xã Chuyên Mỹ hôm nay đang đứng trước một hành trình mới, từ gìn giữ nghề truyền thống đến phát triển du lịch. Việc được đề cử là một trong 35 điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026 đã khẳng định những giá trị trường tồn cùng năm tháng của làng nghề khảm trai, sơn mài Chuyên Mỹ.

Người dân và du khách có thể tham gia bình chọn theo một trong ba cách. Thứ nhất, truy cập Fanpage “Điểm đến Du lịch Nông thôn Việt Nam 2026”, tìm bài đăng hoặc video giới thiệu điểm đến và nhấn thích. Thứ hai, trên TikTok, truy cập tài khoản @diemdendulichnongthon, chọn video tương ứng và nhấn tim. Mỗi lượt thích hợp lệ trên Facebook hoặc lượt tim trên TikTok được tính 1 điểm. Thứ ba, với cổng www.dulichnongthon.vn, người bình chọn chọn mục “Điểm đến”, nhấn “Bình chọn”. Sau đó, nhập địa chỉ Gmail, lấy mã OTP gửi về thư điện tử để xác thực, kiểm tra điểm đến đã chọn và nhấn “Xác nhận bình chọn”.