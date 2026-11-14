Hội thi Cồng chiêng 'Vang vọng chiêng M'nông - Gìn giữ bản sắc bon làng'

Hội thi có sự tham gia của hơn 150 nghệ nhân và thành viên các đội cồng chiêng đến từ 7 bon trên địa bàn xã. Mỗi đội trình diễn các bài chiêng truyền thống của cộng đồng mình; giới thiệu ngắn gọn tên bài chiêng, hoàn cảnh diễn tấu và ý nghĩa văn hóa.

Bon Bu P'răng 1A mang đến hội thi không gian bon làng M'nông

Các đội còn kết hợp hình thức trình diễn dân gian, trang phục truyền thống, múa xoang hoặc hoạt cảnh sinh hoạt bon làng khi phù hợp với bài chiêng.

Mỗi đội mang đến một bài chiêng, một nét đẹp riêng, được giàn dựng, tập luyện công phu và cùng chung một tình yêu, một trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Phần thi của bon Bu Krắk

Hội thi không chỉ là dịp để các đội giao lưu, học hỏi, thể hiện tài năng mà quan trọng hơn là để tiếng chiêng tiếp tục được ngân vang, để những nghệ nhân cao tuổi truyền lại cho con cháu những giá trị quý báu của cha ông.

Phần thi của bon Bu Sóp với hoạt động giã gạo truyền thống của người M'nông

Đây cũng là dịp để UBND xã Quảng Trực tôn vinh nghệ nhân, đội chiêng và giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào M’nông; tạo môi trường trao truyền kỹ năng diễn tấu cồng chiêng cho thế hệ trẻ, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các thôn, bon trên địa bàn.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba, 3 giải Khuyến khích cho các đội đạt thành tích cao.