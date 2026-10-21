Hội thi cắt lúa nếp, giã bánh giầy xã Bắc Mê năm 2026

Các đội tham gia phần thi cắt lúa nếp.

Tham gia hội thi có 10 đội đến từ các thôn trên địa bàn xã. Mỗi đội tham gia có 8 thành viên với 4 nam và 4 nữ, các thành viên mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình. Các đội thực hiện tranh tài ở 2 nội dung là thi cắt lúa nếp và thi làm bánh giầy. Phần thi cắt lúa nếp ngoài đồng ruộng, đòi hỏi kỹ thuật, tốc độ, sự gọn gàng và phối hợp nhịp nhàng; phần thi làm bánh giày thể hiện sự khéo léo từ khâu nấu xôi, giã bánh đến tạo hình, trang trí sản phẩm, đồng thời đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Các đội thi làm bánh giầy.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thôn Hạ Sơn ở phần thi cắt lúa nếp và trao giải Nhất cho đội thôn Yên Phong ở phần thi giã bánh giầy. Đồng thời trao các giải Nhì, Ba, Khuyến khích cho các đội tham gia. Thông qua hội thi, nhằm giới thiệu, lan toả những phong tục gắn với lao động nông nghiệp; tạo không gian giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết giữa các thôn; góp phần xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.