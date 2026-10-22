Hội thi cán bộ tuyên truyền, kiểm tra giỏi trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ngày 22-10, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức bế mạc và trao giải hội thi cán bộ tuyên truyền, kiểm tra giỏi trong lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH năm 2026.

Đại diện Ban tổ chức trao giải nhất cho Đội Công tác phòng cháy.

Hội thi diễn ra trong 1 ngày, với sự tham gia các đội tuyển đến từ các Đội nghiệp vụ và 9 Đội chữa cháy, CNCH khu vực. Các đội tranh tài qua 2 phần thi gồm: Phần thi kiểm tra kiến thức pháp luật về công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào, quản lý, kiểm tra, điều tra và xử lý vi phạm về PCCC và CNCH dưới hình thức trắc nghiệm; phần thi hùng biện về tuyên truyền và xử lý tình huống truyền thông thực tế, đòi hỏi tính sáng tạo, bản lĩnh của cán bộ.

Đại diện Ban tổ chức trao giải cá nhân có phần thi tuyên truyền xuất sắc nhất.

Phát biểu tại hội thi, Đại tá Nguyễn Quang Đang - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Trưởng Ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, hội thi là dịp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng nhau giao lưu, trao đổi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống thực tế trong công tác kiểm tra cũng như truyền thông về PCCC và CNCH tại địa phương. Thông qua kết quả hội thi, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn những nhân tố xuất sắc nhất để thành lập Đội tuyển Công an tỉnh Khánh Hòa tham gia hội thi cấp bộ do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức trong thời gian tới.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho Đội Công tác phòng cháy; đồng thời trao 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đội thi xuất sắc. Ban tổ chức cũng trao giải cá nhân có phần thi tuyên truyền xuất sắc nhất cho Đại úy Doãn Anh Toàn - Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 3.