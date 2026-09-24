Hội thi cán bộ nghiệp vụ biên phòng giỏi năm 2026

Tham gia hội thi, các thí sinh trải qua 5 nội dung gồm: nhận thức lý luận chung; xử trí tình huống trong công tác trinh sát, phòng, chống ma túy và tội phạm; điều lệnh; bắn súng ngắn K54 và bơi tự do 3 phút. Nội dung thi được xây dựng sát chức trách, nhiệm vụ của cán bộ nghiệp vụ, kết hợp kiểm tra kiến thức với khả năng vận dụng vào thực tiễn công tác.

Đại tá Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu kiểm tra kết quả bắn súng ngắn K54.

Các thí sinh tham gia phần thi bơi tự do 3 phút.

Sau 3 ngày thi, các thí sinh cơ bản thể hiện tinh thần trách nhiệm, nắm chắc kiến thức lý luận, nghiệp vụ và khả năng xử trí tình huống, tác phong điều lệnh và thể lực.

Quang cảnh buổi bế mạc Hội thi.

Phát biểu bế mạc Hội thi, Đại tá Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các lực lượng phục vụ và cán bộ tham dự hội thi. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm từ những kết quả đạt được và hạn chế qua hội thi; tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, chú trọng rèn luyện bản lĩnh, tác phong, khả năng xử trí linh hoạt các tình huống sát với thực tiễn địa bàn.

Đại tá Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu phát biểu và giao nhiệm vụ tại buổi bế mạc.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thi.

Dịp này, Đại tá Trương Minh Đức - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc, qua đó động viên cán bộ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu trao thưởng cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong hội thi.

Đại tá Lê Công Thành - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh trao giải thưởng cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thi.

Hội thi là dịp để cán bộ nghiệp vụ BĐBP tỉnh trao đổi kinh nghiệm, đánh giá, nhận diện những hạn chế để tiếp tục khắc phục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nghiệp vụ có bản lĩnh, trình độ, phương pháp công tác đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.