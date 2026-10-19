Hội thi cắm hoa: Rạng rỡ tháng 10 - Toả sáng phụ nữ Kiểm sát Sơn La

Các đội thi trổ tài cắm hoa.

Tham gia hội thi có 8 đội đến từ Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp và các phòng thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Trong 45 phút, mỗi đội thực hiện một tác phẩm cắm hoa theo ý tưởng riêng, kết hợp thuyết trình nhằm truyền tải thông điệp về vẻ đẹp, vai trò và phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam nói chung, nữ cán bộ ngành Kiểm sát Sơn La nói riêng. Qua đó, tôn vinh tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự sáng tạo và bản lĩnh của nữ công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời vun đắp gia đình hạnh phúc.

Phần thi cắm hoa thể hiện sự khéo léo của hội viên phụ nữ ngành Kiểm sát.

Phần thi thuyết trình của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4.

Hội thi là sân chơi bổ ích cho nữ cán bộ công chức ngành Kiểm sát được giao lưu, thể hiện sự khéo léo và năng khiếu thẩm mỹ. Qua đó góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên nữ cán bộ, công chức tích cực thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng hình ảnh người phụ nữ ngành Kiểm sát Sơn La giỏi việc kiểm sát, đảm việc nhà.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao giải nhất cho Đội 1 thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao 2 giải nhì cho các đội thi.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao 2 giải ba cho các đội thi.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao giải thuyết trình ấn tượng nhất cho Đội thi Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4.