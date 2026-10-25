Đại biểu tham quan việc thực hiện tác phẩm tại Hội thi cắm hoa nghệ thuật Sắc hoa bên dòng Đà Giang.

Từ hoa, lá và các vật liệu trang trí, phụ nữ Mường Lay khéo léo tạo hình, phối màu, sắp xếp từng chi tiết để hoàn thiện tác phẩm. Mỗi đội lựa chọn một cách thể hiện riêng, tập trung khắc họa quê hương, con người Mường Lay và vẻ đẹp dòng Đà Giang.

Trong thời gian quy định, các thành viên phối hợp thực hiện từng công đoạn, từ lựa chọn nguyên liệu, tạo dáng, phối màu đến hoàn thiện và trình bày. Không khí hội thi thêm phần hào hứng khi các đội vừa hoàn thiện tác phẩm, vừa chuẩn bị phần thuyết trình giới thiệu ý tưởng.

Các đội tập trung hoàn thiện tác phẩm theo chủ đề quê hương, con người Mường Lay và dòng Đà Giang.

Ban Tổ chức chấm giải dựa trên các tiêu chí về ý tưởng, tính sáng tạo, bố cục, tính thẩm mỹ, kỹ thuật cắm hoa và khả năng thuyết trình, giới thiệu tác phẩm. Các tác phẩm được đánh giá cả về hình thức thể hiện và cách truyền tải chủ đề của hội thi.

Hội thi là dịp để phụ nữ Mường Lay giao lưu, thể hiện sự khéo léo và khả năng sáng tạo; tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa du lịch mùa nước nổi trên sông Đà năm 2026 - 2027, góp phần quảng bá hình ảnh, con người Mường Lay đến người dân và du khách.