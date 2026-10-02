Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Thái Nguyên năm 2026

Phần thi chào hỏi của Đoàn phường Bách Quang.

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II, năm 2026, từ ngày 3 đến 29-8, Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã tổ chức vòng loại theo hình thức trực tuyến. Qua đó, lựa chọn 9 thí sinh là Bí thư Đoàn các phường Vạn Xuân, Bách Quang, Quyết Thắng và các xã Phú Thịnh, Na Rì, Phủ Thông, Kim Phượng, Võ Nhai, Đồng Hỷ tham dự vòng thi cấp tỉnh.

Với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, các thí sinh trải qua nhiều phần thi như: chào hỏi; trắc nghiệm kiến thức về chủ trương, nghị quyết của Đảng, nghị quyết và văn kiện Đại hội Đoàn các cấp, Điều lệ Đoàn, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội; pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên, trẻ em, kiến thức về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Ở phần thi đối kháng, thí sinh trực tiếp xử lý những tình huống thực tiễn liên quan đến công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi.

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các thí sinh.

Kết quả, thí sinh Dương Văn Hiếu, Đoàn phường Bách Quang, đoạt giải Nhất. Hai giải Nhì thuộc về các thí sinh Lường Văn Đức, Đoàn xã Phủ Thông và Tống Kim Phượng, Đoàn xã Kim Phượng. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao giải Ba và Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích cao.

Thông qua Hội thi, đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở có thêm cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ; qua đó góp phần nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn trong tình hình mới.

Thí sinh Dương Văn Hiếu, người đoạt giải Nhất vòng thi cấp tỉnh, sẽ đại diện tỉnh Thái Nguyên tham gia Vòng chung kết toàn quốc dự kiến tổ chức vào tháng 11-2026.