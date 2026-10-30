Tham gia hội thi, thí sinh trải qua 3 phần thi: Giới thiệu, trắc nghiệm, thuyết trình và xử lý tình huống. Nội dung tập trung vào kiến thức về công tác xây dựng Đảng, Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Đảng. Đồng thời đánh giá khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức sinh hoạt tại chi bộ.

Thông qua các phần thi, thí sinh có dịp thể hiện bản lĩnh chính trị, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng; trao đổi, học hỏi những cách làm hay, kinh nghiệm thiết thực trong lãnh đạo, điều hành hoạt động của chi bộ. Đây cũng là dịp để Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mường Nhé đánh giá thực chất năng lực đội ngũ bí thư chi bộ. Qua đó xác định nhu cầu bồi dưỡng, củng cố, kiện toàn tổ chức và phát hiện những nhân tố tiêu biểu để nhân rộng.

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi xã Mường Nhé lần thứ I, năm 2026 góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của người đứng đầu chi bộ. Đồng thời rèn luyện kỹ năng điều hành sinh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, gắn với xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh tại Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi xã Mường Nhé lần thứ I, năm 2026.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Thào A Trắng, Bí thư Chi bộ bản Nậm Pố 3; trao 2 giải Nhì và 3 giải Ba cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực, góp phần khích lệ đội ngũ bí thư chi bộ tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, trách nhiệm, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.