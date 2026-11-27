Sáng 27-11, Đảng ủy phường Tây Nha Trang tổ chức Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” Cụm 4 năm 2026. Đây là 1 trong 4 cụm thi thuộc vòng sơ khảo hội thi của phường.

Cụm 4 gồm các chi bộ tổ dân phố trên địa bàn. Tham gia hội thi có 47 thí sinh là bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ tổ dân phố.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Nha Trang tặng hoa chúc mừng các thí sinh tham gia hội thi.

Tại hội thi, các thí sinh thực hiện phần thi kỹ năng bằng hình thức thuyết trình trực tiếp trước Ban giám khảo trong thời gian từ 5 đến 7 phút. Nội dung thuyết trình tập trung vào những vấn đề gắn với công tác xây dựng Đảng và thực tiễn hoạt động tại khu dân cư như: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, công tác dân vận, an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng đô thị văn minh và chuyển đổi số.

Phần thi của Bí thư chi bộ Tổ dân phố Phú Vinh 1.

Một số nội dung được thí sinh lựa chọn gồm: Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong học tập kỹ năng số; ứng dụng công nghệ trong đổi mới sinh hoạt chi bộ; hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi tiếp cận chuyển đổi số; phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ trong công tác dân vận, xây dựng khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường…

Phát biểu tại hội thi, ông Nguyễn Văn Hưởng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tây Nha Trang, Trưởng Ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, chi bộ tổ dân phố giữ vai trò quan trọng trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ tại khu dân cư. Từ giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đến chăm lo gia đình chính sách, hộ khó khăn và vận động Nhân dân tham gia chuyển đổi số đều cần sự lãnh đạo sát sao của chi bộ. Vì vậy, bí thư chi bộ cần tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động, phát huy vai trò nêu gương, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những việc làm thiết thực.

Hội thi là dịp để đội ngũ bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng và phương pháp lãnh đạo, điều hành hoạt động chi bộ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giúp Đảng ủy phường đánh giá năng lực đội ngũ cấp ủy viên, phát hiện nhân tố mới để đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ.

Chiều cùng ngày, Ban tổ chức sẽ tổng kết và trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao tại hội thi. Trong đó, 3 thí sinh xuất sắc sẽ được lựa chọn tham gia vòng chung khảo Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” phường Tây Nha Trang, dự kiến tổ chức nhân kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2027).