Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Cụm 3, phường Tây Nha Trang

Ngày 14-11, Đảng ủy phường Tây Nha Trang tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Cụm 3 năm 2026. Đây là 1 trong 4 cụm thi thuộc vòng sơ khảo Hội thi Bí thư chi bộ giỏi của phường. Cụm 3 gồm các chi bộ thuộc các trường học trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tây Nha Trang tặng hoa chúc mừng các trường học trên địa bàn phường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Tham gia hội thi có 26 thí sinh là bí thư, phó bí thư, chi ủy viên đến từ 6 trường: Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang, Mầm non Tây Nha Trang, Tiểu học Tây Nha Trang, THCS Tây Nha Trang, Trường Đại học Thái Bình Dương và THPT Hà Huy Tập.

Các thí sinh trải qua 2 phần thi gồm: Trắc nghiệm, tự luận kiến thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nhiệm vụ chính trị của địa phương; thuyết trình về nghiệp vụ, kỹ năng của người bí thư chi bộ, gắn với tính thực tiễn và khả năng áp dụng tại cơ sở.

Nội dung thi bám sát các văn bản mới của Trung ương về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; những điều đảng viên không được làm; việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyển đổi số.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Dương Nguyễn Hà My - Phó Bí thư Chi bộ 5, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang; trao giải nhì cho thí sinh Nguyễn Thị Đức Linh - Chi ủy viên Chi bộ trường chính, Đảng bộ Trường THCS Tây Nha Trang; trao giải ba cho thí sinh Phạm Thị Thu - Phó Bí thư Chi bộ phân hiệu 4, Đảng bộ Trường Mầm non Tây Nha Trang. Ba thí sinh này được chọn tham gia vòng chung khảo Hội thi Bí thư chi bộ giỏi phường Tây Nha Trang, dự kiến tổ chức nhân kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2027).

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh Cụm 3.

Hội thi nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời là dịp để đội ngũ bí thư, phó bí thư, chi ủy viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, điều hành hoạt động chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thông qua hội thi, Đảng ủy phường có cơ sở đánh giá năng lực đội ngũ cấp ủy viên chi bộ, phát hiện những nhân tố có triển vọng để đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ.

Phát biểu bế mạc hội thi, ông Huỳnh Công Bừng - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Tây Nha Trang nhấn mạnh, chất lượng sinh hoạt và sức chiến đấu của chi bộ phụ thuộc rất lớn vào vai trò của người bí thư. Đối với chi bộ trường học, bí thư chi bộ vừa giữ vai trò hạt nhân trong tổ chức đảng, vừa là tấm gương để đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh noi theo.

Để phát huy kết quả hội thi, ông Huỳnh Công Bừng đề nghị 3 thí sinh đoạt giải tiếp tục bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, chuẩn bị tốt cho vòng chung khảo. Mỗi bí thư, phó bí thư, chi ủy viên vận dụng những kinh nghiệm, kiến thức tiếp thu được vào kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất. Ban Xây dựng Đảng tổng hợp những cách làm hay, hạn chế qua hội thi để tham mưu tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên chi bộ.

Bên cạnh đó, các chi bộ trong Cụm 3 cần gắn kết quả hội thi với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2026 - 2027 và nhiệm vụ chính trị của nhà trường; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, xây dựng đội ngũ nhà giáo vừa hồng, vừa chuyên; chuẩn bị chu đáo cho công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm, bảo đảm thực chất.