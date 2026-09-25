Ngày 25-9, tại Công an tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công an tổ chức hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng công an cơ sở năm 2026. Trung tướng Phạm Công Nguyên - Cục trưởng Cục Pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp, Bộ Công an; Đại tá Từ Thị Thu Hòa - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa; Đại tá Lê Quang Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa tham dự.

Trung tướng Phạm Công Nguyên và các đại biểu tham dự hội thi.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước và các đại biểu tham dự hội thi.

Tham gia hội thi có 11 đội đến từ công an các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hưng Yên, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Huế, Khánh Hòa. Các đội thi 2 phần: Thuyết trình và xử lý tình huống. Ở phần thi thuyết trình, các đội thể hiện kiến thức pháp luật, kỹ năng truyền đạt và khả năng vận dụng các hình thức tuyên truyền sinh động, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đối với phần thi xử lý tình huống, các đội thể hiện khả năng nhận diện vấn đề, lựa chọn căn cứ pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống, khả năng vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại địa bàn cơ sở.

Trung tướng Phạm Công Nguyên trao giải nhất cho các đội.

Trung tướng Phạm Công Nguyên trao giải nhì cho các đội.

Đại tá Từ Thị Thu Hòa trao giải ba cho các đội.

Đại tá Lê Quang Dũng trao giải khuyến khích cho các đội.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất cho đội Công an tỉnh Hưng Yên, Khánh Hòa; 3 giải nhì cho đội Công an TP. Hải Phòng, TP. Đà Nẵng và tỉnh Thanh Hóa; 4 giải ba cho đội Công an TP. Huế, tỉnh Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ngãi; 2 giải khuyến khích cho đội Công an tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải phụ: Nội dung sáng tạo nhất, xử lý tình huống xuất sắc nhất và thuyết trình xuất sắc nhất.

Hội thi là dịp để các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện kiến thức pháp luật, kỹ năng truyền đạt và phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.