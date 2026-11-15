Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khám sức khỏe miễn phí cho 1.000 người dân tại TP. Hồ Chí Minh

Chương trình hướng đến mục tiêu đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân, đặc biệt là những nhóm đối tượng còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế.

Tại ngày hội, 1.000 người dân là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách, được khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí.

Cụ thể, người dân được khám tổng quát, đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết mao mạch; thực hiện các kiểm tra như X-quang, siêu âm, điện tim và thăm khám tại các chuyên khoa nội, ngoại, tai mũi họng, cơ xương khớp và y học cổ truyền.

TS.BS Hà Anh Đức - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phát biểu

Phát biểu tại chương trình, TS.BS Hà Anh Đức - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) khẳng định, chăm sóc sức khỏe không chỉ bắt đầu khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường mà cần được thực hiện chủ động mỗi ngày, từ những thói quen nhỏ trong cuộc sống.

Theo TS.BS Hà Anh Đức, gia đình chính là nền tảng quan trọng để hình thành và duy trì những thói quen có lợi cho sức khỏe. Việc chăm sóc sức khỏe cần bắt đầu từ mỗi cá nhân và được nuôi dưỡng trong mỗi gia đình. Khi mỗi gia đình đều ý thức và chủ động chăm sóc sức khỏe cho các thành viên, sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh hơn.

Ban tổ chức Ban tổ chức trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Từ việc nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe trong mỗi gia đình, TS.BS Hà Anh Đức cho rằng, cần chú trọng hình thành và duy trì những thói quen vệ sinh cá nhân ngay từ nhỏ. Đây là một trong những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả, góp phần phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là tay chân miệng và các bệnh lây qua đường tiêu hóa.

Việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi và các vật dụng sinh hoạt của trẻ giúp hạn chế nguy cơ lây truyền bệnh tay chân miệng. Đối với sốt xuất huyết, mỗi gia đình cần chủ động vệ sinh môi trường sống, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng nhằm ngăn chặn muỗi sinh sản.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, thực hành vệ sinh cá nhân tại ngày hội, trẻ em và phụ huynh được hướng dẫn những kỹ năng phòng bệnh thiết thực, từ đó hình thành và duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe trong sinh hoạt hằng ngày.

1.000 người dân khó khăn, gia đình chính sách được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, góp phần lan tỏa tinh thần chủ động phòng bệnh, Ngày hội Sức khỏe Gia đình kết hợp các hoạt động vui chơi, trải nghiệm với giáo dục vệ sinh, giúp trẻ em và phụ huynh tìm hiểu, thực hành rửa tay đúng cách và những thói quen có lợi cho sức khỏe.

Với cách tiếp cận gần gũi, phù hợp với trẻ nhỏ, chương trình hướng đến việc đưa kiến thức phòng bệnh vào sinh hoạt thường ngày của mỗi gia đình. Bên cạnh nâng cao nhận thức, việc tạo điều kiện thuận tiện để người dân thực hành vệ sinh cá nhân tại các địa điểm công cộng, đặc biệt là cơ sở y tế, cũng góp phần duy trì những thói quen này lâu dài.

Nhân dịp này, ban tổ chức cũng trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 10 phần quà cho các gia đình chính sách, với tổng giá trị tiền mặt 30 triệu đồng.

Đồng thời, trao tặng bộ thiết bị chăm sóc sức khỏe trị giá 20 triệu đồng cho Hội Thầy thuốc trẻ TP. Hồ Chí Minh, nhằm lan tỏa tinh thần phòng, chăm sóc bệnh chủ động, lâu dài cho y tế các cơ sở tại địa phương.

Thêm vào đó, phương án trong kế hoạch, Unilever dự kiến hỗ trợ 200 triệu đồng để nâng cấp cơ sở vật chất cho 01 trạm y tế, đồng thời trang bị 10 trạm rửa tay tại 10 trạm y tế cấp xã trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Các hạng mục cụ thể, địa điểm tiếp nhận và kinh phí thực hiện sẽ được thống nhất trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tế.

Các trạm rửa tay dự kiến được bố trí tại vị trí thuận tiện, kết hợp hướng dẫn vệ sinh tay để người dân dễ tiếp cận và sử dụng khi đến cơ sở y tế. Cùng với việc cải thiện điều kiện phục vụ tại trạm y tế, những hỗ trợ này hướng đến môi trường chăm sóc sức khỏe sạch hơn và tạo thuận lợi cho việc duy trì thực hành vệ sinh hằng ngày.

Thông qua chương trình, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành mong muốn lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe chủ động, nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng bệnh, đồng thời khuyến khích mỗi gia đình xây dựng và duy trì những thói quen vệ sinh lành mạnh, đặc biệt đối với trẻ em ngay từ những năm đầu đời.